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Superfood | 40至60歲必食15種超級食物！有助防癌、高血壓、中風等風險！男士幾多歲心臟病風險增加要多吃紅菜類？
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Superfood | 40至60歲必食15種超級食物！有助防癌、高血壓、中風等風險！男士幾多歲心臟病風險增加要多吃紅菜類？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨著年紀漸長，不少人都會更加注重保健養生，希望維持身體健康。外國就有營養師推介15種「超級食物」，適合40、50及60歲以上的3大年齡層人士，有效預防癌症、高血壓、中風、失智等風險。

 

　　綜合外媒報道，營養師Dr. Federica Amati在英國節目《This Morning》中進行分享，教不同年齡的人士如何透過飲食維持健康。她表示，很多人日常進食的時候會刻意計算卡路里，但其實卡路里只是一個衡量標準，無法反映食物本身的營養價值之餘，甚至會剝奪日常進食的樂趣。

 

　　她指出，從全球數十萬人的研究數據可發現，與飲食相關的健康風險因素中，最相關的並非吃太多紅肉或飽和脂肪，而是沒有攝取足夠的全穀類、豆類、堅果種子及水果。她亦提醒，人們應該更留意自己日常飲食中缺乏哪些營養、需要增加甚麼食物，而非一味關注自己不應該吃甚麼。

 

　　那麼，我們到底應該吃甚麼食物來維持健康？Federica Amati就推介以下15種適合40至60歲以上人士的「超級食物」，以預防高血壓、心臟病、癌症和認知障礙症等「無聲殺手」。

 

營養師推介15種超級食物

1.綠葉蔬菜

2.紅菜頭

3.黑豆

4.茄子

5.黑莓

6.藍莓

7.西蘭花

8.椰菜花

9.燕麥

10.特級初榨橄欖油

11.牛油果

12.全穀類

13.克菲爾(Kefir)

14.堅果

15.富含脂肪的魚類

資料來源：營養師Dr. Federica Amati

 

　　Federica Amati指出，人在不同階段會需要不同的食物來維持健康，不建議堅持只吃同樣的食物，並將以上15種食物按照年齡階段分成3組，釐清不同年齡層分別最適合吃甚麼食物。

 

40歲後

 

　　女性：由於生產需要龐大的營養消耗，導致不少女性出現產後疲勞，加上開始面對更年期，因此適合多吃綠葉蔬菜。綠葉蔬菜能提供大量的微量營養素，讓身體感覺更好，並有助維持腸道健康。

 

　　男性：男性罹患心臟病的風險更高，適合多吃紅菜頭、茄子和黑豆，因為這些食物含有多酚，能夠保護血管系統和心臟健康。

 

50歲後

 

　　女性：這個年齡階段的女性會進入更年期，並且通常已經停經，因此適合多吃菜色蔬菜及藍莓、黑莓等菜色槳果，有助緩解更年期的症狀。

 

　　男性：適合多吃十字花科蔬菜，例如西蘭花和椰菜花，以及燕麥，以促進心臟健康和降低膽固醇。此外，她亦建議在煮食時使用特級初榨橄欖油，代替牛油和豬油。

 

60歲後

 

　　Federica Amati表示，從這個年齡開始，癌症、心臟病和中風等與飲食習慣相關的疾病風險會開始增加，對飢餓的敏感度亦會降低，因此要更加注意每日三餐攝取足夠營養。她建議多吃牛油果、水果、全穀物和豆類等富含鉀的食物來改善高血壓問題，亦可以在日常飲食中加入一種名為克菲爾（Kefir）的發酵牛奶飲品，以促進腸道健康，其蛋白質和其他必需營養素的含量也較高。

 

　　此外，她亦指出可以多吃Omega-3含量高的堅果，以及富含脂肪的魚類來維持腦部健康。

 

轉載自晴報

Tags:#超級食物#失智#身體健康#Superfood#三高#四高#營養#高血壓#中風#癌症#心臟病#飲食
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