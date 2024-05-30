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常吃超加工食物易患癌、失智症！外國研究證實日食多於咁多份早死風險增62%！即睇10大最邪惡超加工食物
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常吃超加工食物易患癌、失智症！外國研究證實日食多於咁多份早死風險增62％！即睇10大最邪惡超加工食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　薯條、薯片、杯麵等邪惡但美味的食物，總是對人有莫名吸引力，然而不良的飲食習慣隨時對身體甚至心理健康造成傷害。台灣有營養師就提醒，「超加工食品」對身體有不少危害，尤其當攝取比例超過總熱量20%，會使抑鬱、癌症及失智症等7大危害風險劇增。

 

　　台灣營養師嫚嫚日前在個人Facebook專頁發文，表示「超加工食品」通常經過多重步驟加工處理，當中包括提取、改變質地及重組等，並添加多種添加劑如防腐劑、甜味劑、色素、調味劑和穩定劑，且大多已去除大部分原食材的營養素，因此對身體並無益處。

 

　　她指出，超加工食品通常營養價值較低，其特性為含有高糖、高鹽、不健康脂肪與高熱量密度。常見的快餐食品如熱狗、薯條、漢堡肉，以及杯麵、薯片等零食都屬於超加工食品。

 

　　那麼，普通的「加工食品」和「超加工食品」又有何差別？嫚嫚營養師就解釋，前者加工步驟較少，因此通常含有較少添加劑，且加工目的以延長保存期限或改變味道為主，方式包括冷凍、乾燥、發酵等；而這類食物一般會保留大部分的營養成分，例如豆腐、泡菜和冷凍蔬菜都屬於加工食品。她續指，雖然超加工食品透過技術使食品變得更具吸引力，亦更易於保存，然而一旦飲食攝取比例超過總熱量20%，就有可能增加各種健康風險。

 

　　關於超加工食品對人體的危害，嫚嫚營養師就引述多項研究，指出攝取過量超加工食品會導致以下7種健康風險增加：

 

● 抑鬱風險增加 44%

● 肥胖風險增加 51%

● 焦慮風險增加 48%

● 癌症風險增加 12%

● 全因死亡率風險增加 18%

● 失智症風險增加 25%

● 心血管疾病風險增加 12%

 

　　她最後亦建議，市民在日常飲食中應盡量避免超加工食品，一週食用次數最好少於3次，並選擇加工程度少或天然的原型食物，以維持身體健康。

 

　　十大「超加工食品」日食一份增18%早死風險

 

　　註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

 

　　另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。十大「超加工食品」如下：

 

1. 加工肉食，如腸仔

2. 穀物早餐

3. 罐頭湯

4. 汽水

5. 雞塊

6. 蛋糕

7. 朱古力

8. 雪糕

9. 大量生產的麵包

10. 加熱即食食品，如叮飯和即食Pizza

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#脂肪#癌症#熱量#零食#漢堡#養生#肥胖#添加劑#食用安全#健康#超加工食物#加工食物#致癌#失智症#抑鬱#營養#防癌#腫瘤科#加工肉類#腸仔#穀物早餐#罐頭湯#汽水#雞塊#蛋糕#朱古力#雪糕
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