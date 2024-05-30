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英國王妃凱特患病治療後傳身體好轉頻外出！王室：收到過萬封加油信！外媒疑患克隆氏症致狂腹瀉難根治
健康Tips
醫生解說

英國王妃凱特患病治療後傳身體好轉頻外出！王室：收到過萬封加油信！外媒疑患克隆氏症致狂腹瀉難根治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英國王妃凱特（Kate Middleton）自3月證實自己罹患癌症並接受治療以來，一直鮮有露面。而近日，英國媒體捕捉到凱特與家人的外出活動次數增加，猜測這是她健康狀況好轉的跡象。英國王室亦指出，在凱特休養期間，王室工作人員收到了成千上萬民眾對王妃加油打氣的信件和禮物，令他們非常感動。

 

　　據《每日郵報》報道，現年42歲的凱特王妃自勇敢承認自己正在接受癌症治療後，英國王室收到了「數以萬計」的祝福卡片、信件和禮物。據了解，所有寄給王室成員的信件信件均由王室郵局（Court Post Office）處理。而在正常情況下，王室每周最多收到1000封信，但自3月份凱特王妃宣佈患癌以來，王室的收信數量大增，有成千上萬張來自民眾的卡片、信件和禮物，表達他們對王妃的支持和祝願。

 

　　此外，針對英國媒體亦指出，發現凱特在最近幾周和家人外出活動的次數增加，認為這是她健康狀況好轉的跡象。王室郵局工作人員表示，王妃現暫退出公眾視野，專注於治療和康復，但民眾的信件令她和威廉王子都深受感動；强調團隊雖很難處理大量信件，但工作人員的最終目標，仍是希望能回覆所有寄信人，以表謝意。

 

1月接受腹部手術後發現患癌

 

　　凱特王妃於今年初接受腹部手術，但化驗結果顯示有惡性腫瘤。她於3月下旬通過影片證實自己的患癌消息，醫療團隊建議她接受預防性化療，目前她正接受早期階段治療。她表示，雖然對於患癌感到「相當震驚（huge shock）」，但目前情況良好，一天比一天強壯。威廉王子正和她一同努力，現階段他們需要空間和私隱，以完成治療，期待能夠早日回歸。

 

　　同時，凱特強調已用合適的方式，向3名子女解釋病情；並在影片中鼓勵其他患癌的人，「無論是哪種形式，請不要失去信念或希望，你們並不孤單。」

 

疑似患「綠色癌症」

 

　　據路透社報道，英國王室不會公開凱特王妃患上的癌症類型。但有外國傳媒就猜測，凱特王妃可能罹患俗稱「綠色癌症」、「不死癌症」的克隆氏症。

 

　　克隆氏症是一種慢性發炎性腸道疾病（IBD），會引致腹痛、腹瀉、虛弱、發燒和體重減輕等症狀。克隆氏症目前沒有根治方法，患者一旦確診，恐終身與之共存。而現有的藥物治療，可緩解臨床症狀，預防併發症，讓患者盡量避免手術治療。

 

經常腹瀉或腹痛或患克隆氏症

 

　　腸胃肝臟科專科醫生李建綱曾指出，克隆氏症的患者較多為青年一族，惟發病成因至今未明，有研究指其發病與遺傳基因有關。克隆氏症的常見病徵包括：

‧腹瀉和腹痛

‧大便帶血和黏液

‧體重下降

‧發燒或貧血等情況

‧肛門周邊亦可能出現如肛裂，瘺管，膿腫等病變

 

克隆氏症成因及治療方法

 

　　兒科專科醫生周中武亦曾表示，克隆氏症本於西方國家有較多病例，亞洲地區較少，但近年個案有上升趨勢，除了遺傳因素外，較大原因或與現代飲食多跟隨西方飲食習慣有關。

 

　　他提到，現代食品多含添加劑如乳化劑、人工色素等，都會影響健康。而事實上，克隆氏症其中一個治療方案，就是戒除所有含添加劑的食品。患者只可食新鮮、少油、清淡的食物，另外為補充足夠營養，醫生亦會安排飲用營養奶（complete formula milk）。

 

　　不過，他稱克隆氏症難言可否「完全康復」，只可視乎病情控制得好與否。假如控制得好，患者可正常生活；但控制不好可以不斷復發。患者可以繼續肚痛、肚痾、食慾不振、消瘦。假如屬於基因特變，部份人或做骨髓移植可完全康復。

 

同場加映：10大癌症警號



1.排便、排尿習慣改變，例如：出現血便、血尿或糞便形狀改變

2.傷口及潰瘍久不癒合

3.異常出血或有分泌物

4.觸摸到腫塊

5.吞嚥困難或消化不良

6.痣或疣有明顯變化

7.長期咳嗽或聲音沙啞

8.身體特定部位持續疼痛，久未改善。

9.在未有特意節食或運動的狀態下，體重急速減輕；例如體重於兩周內減少2公斤或一個月減少5公斤

10.不明原因的發燒及倦怠感

資料來源：台汔衞生福利部國民健康署署長吳昭軍

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#外出#英國王室#凱特#健康狀況#英國媒體#王妃#露面#猜測#次數#患癌#家人#禮物#英國#王室#克隆氏症#腸胃肝臟科#腹瀉#腹痛#發燒#癌症
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