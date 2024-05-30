大腸癌病徵 | 29歲男痔瘡發作求醫確診患大腸癌！疑與一長期習慣有關！醫生：發現大便習慣改變要留神！即睇5大護腸好習慣

每年5月29日是世界腸道健康日，據資料顯示，大腸癌是香港第2位最常見的癌症。 2021年大腸癌佔癌症新症總數的15.3%，病患近年更有年輕化的趨勢。事實上，不止香港，內地有醫生便分享曾遇見29歲便得腸癌的病患，病患原來以為是痔瘡發作求醫，後來經檢查卻證實患上腸癌，懷疑與他長期不健康的飲食及作息習慣有關。

根據內地傳媒報導，四川省中西醫結合醫院肛腸科醫生張寧受訪時指該男患者年僅29歲，本身為一名程式員，長時間久坐、經常熬夜，而且暴飲暴食，尤其喜歡食火煱時配啤酒。男患者早前因痔瘡發作，於是到醫院求醫，經切片化驗，證實患上直腸腺癌。張寧因此議，年輕人應重視腸道檢查，尤其是生活作息不規律、飲食結構不合理的患者。

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受訪問時指出，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

1. 大便習慣改變

● 粗幼程度不一樣

● 大便次數增加

● 大便形狀，變細

2. 便血

● 大便有血

● 排黏液便

3. 肚子脹痛

資料來源：腸胃肝臟科專科醫生房嘉略

5個保護腸道習慣

腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受訪問時，曾分享一名50多歲的男患者持續便秘長達1年多，最終發現為直腸癌箍著腸道上方的排泄出口，導致便秘情況惡化。而患者因情況嚴重，最終在半年後因直腸癌不治離世。

有見及此，醫生亦鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

1. 有良好的定時排便習慣

例如上班前或下班後，在一個舒適時間進行排便，讓腸道有適應感覺後，減低出現便秘問題。

2. 適量運動，改善腸道蠕動

3. 減少對煙酒、藥物的依賴。

4. 避免暴飲暴食、宵夜、臨睡前吃太飽。

5. 盡量少吃煎炸油膩食物、人工腌製例如罐頭、鹹魚等高鹽、高鈉、高添加劑食物。

資料來源：腸胃及肝臟科專科醫生張世華

轉載自晴報