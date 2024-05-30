歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 |母親節獻禮
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
etnet榮獲「最佳表現證券數據供應商」大獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
日本燒肉店前員工爆料：人氣菜式不可信！一個時段用隔夜過期肉？邊個時間用餐最安全？
健康Tips
食物安全

日本燒肉店前員工爆料：人氣菜式不可信！一個時段用隔夜過期肉？邊個時間用餐最安全？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本是深受港人歡迎的旅遊聖地，不少人赴日旅遊都會光顧燒肉餐廳。然而，近日日本有一位連鎖燒肉店前員工爆料，燒肉餐廳隱藏4大陷阱，消費者在光顧燒肉店前不妨可以參考一下。

 

　　據《日刊SPA！》報道，村田武（化名）是一間知名連鎖燒肉放題店的前員工，對於餐廳的菜單、食材及員工銷售技巧等幕後細節非常熟悉，並經常分享只有業内人士才知道的「業界秘密」。

 

1.「售罄」品項真的售罄？

 

　　村田武指，雖然是可以「食到飽」的放題燒肉店，但如果店内顧客數量超出預期，部分商品可能會缺貨。店家因為擔心食材不足，即使還有存貨，也會標示「售罄」。

 

　　而這種「假售罄」的情況，多數會出現在既可以單點又能選擇「放題」的餐廳。他建議，如果發現某些品項很快就宣稱售罄，可以直接詢問店員，他們可能會提供其他選擇或是一些折扣優惠。

 

2.「人氣菜式排行榜」不可信

 

　　許多燒肉店菜單上都會列出「10大最受歡迎」的菜色，不過，這些排名可能是根據餐廳想要銷售的菜單進行排名，而不是菜品實際的受歡迎程度。村田武表示，排列前三名的確是最受歡迎的菜色，但排名第六以下的多數與實際熱門程度無關，甚至可能是成本較低廉的菜品。

 

3.注意放題用餐時間

 

　　放題餐廳一般會有用餐時間限制，但每家餐廳的規定可能不同。村田武指，他通常會在最後點餐時間前與顧客聊天，這樣顧客一邊聊天一邊吃東西，很快就到了用餐時間。而對於單點的顧客，他則不會提醒客人用餐時間限制，以免對方因擔心時間不夠、餐點吃不完而感到有壓力。

 

4.呢個營業時段用隔夜肉

 

　　村田武還分享，如果民眾想吃到新鮮的肉品，應盡量避免在剛開業的時間前往用餐，因為冷凍的肉品都是解凍隔天才會供應，如果剛開店就去的話，吃到的肉很可能是前一天的解凍肉。他建議，最佳的用餐時間是下午之後，不過有時會根據餐廳的大小和位置而有所不同，這個小秘訣僅供參考。

 

同場加映：解凍冷藏肉4大貼士

 

　　食物安全中心曾提醒，購買預先包裝的冷藏肉類時，應檢查食用期限。如購買散裝的冷藏肉類，則應確定是否冰硬及表面乾燥。冷藏肉類購買後如非立即使用，應盡快將之放進雪櫃冰格，並按照生產商的指示存放產品，於過期前食用。至於解凍冷藏肉亦需多加注意以下重點：

 

1.冷藏不能殺滅細菌。在室溫下或以熱水進行解凍並不適宜。溫永一旦高於攝氏4度，冷藏前己存在於肉類中的細菌便可再度活躍並開始繁殖。

2.冷藏肉類應放在攝氏0度至4度的雪櫃佈解凍。

3.為了防止肉類的汁液滴下以致食物造成交叉污染，應把肉類放在防漏的容器或包裝中。

4.如需快速解凍冷藏肉類，可用流動的冷水或微波爐進行解凍。不過，這兩種方法會均有利細菌滋生。因此解凍後的冷藏肉類必須立即烹煮。

資料來源：食物安全中心

轉載自晴報

 

Tags:#燒肉#排行榜#消費者#旅遊#日本#肉店#食物安全#過期肉#肉類解凍#日本燒肉店#人氣菜式#經營手法
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生