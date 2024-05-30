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飲水注意4大禁忌！飲隔夜水、翻煲水有無害？長時間運動後大量灌水隨時致命！樽裝水在一情況下或釋有毒物質
健康Tips
生活百科

飲水注意4大禁忌！飲隔夜水、翻煲水有無害？長時間運動後大量灌水隨時致命！樽裝水在一情況下或釋有毒物質

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　任何時間、任何情況下多喝水肯定沒錯？原來喝水亦要揀啱水源，而且有些禁忌要注意，一旦犯下這些舉動，有機會致死！台灣泌尿科高銘鴻醫師曾在社交平台分享4大喝水注意事項，即睇你有沒有不慎中了這些陷阱！

 

1. 樽裝水曝曬後不宜喝

 

　　外出做運動，又或者夏天享受陽光與海灘時，不忘補充水份當然是好事，但要留意的是，假如飲用樽裝水的話，切勿把它放在陽光下！樽裝水經過長時間高溫曝曬，瓶身有溶解出化學物質的風險。雖然PET塑膠是屬於低毒性的容器，但經過長時間的高溫照射，仍可能會釋出有害物質。高銘鴻醫師指如果夏天把樽裝水擺在車內長時間曝曬，溫度可能會飆升至70度！

 

飲水注意4大禁忌！飲隔夜水、翻煲水有無害？長時間運動後大量灌水隨時致命！樽裝水在一情況下或釋有毒物質

（圖片來源：Envato）

 

2. 過夜水要換新

 

　　出街買水通常買大枝裝會比較划算，不過沒有信心會在一天內喝完，還是買小枝一點較好，因為開封直接對嘴喝的水，口中的細菌會在水中快速繁殖，隔夜後細菌不斷滋生，因此凡曾對嘴喝過的水，第二天都應該換新一杯。另外，即使從沒有飲過，但已放過夜的水亦不宜飲用，因為經過一整天，水裏的細菌同樣會不斷滋生，有研究指很多國家的食道癌及胃癌發病率增加，可能是與長期喝隔夜水有關。

 

　　這時候可能你會想：翻煲就能殺死細菌？反覆煲熱的水也不宜飲用！因為翻煲水會令水中的亞硝酸鹽含量增加，當中的重金屬濃度亦會增加，隨時增加罹癌風險！

 

飲水注意4大禁忌！飲隔夜水、翻煲水有無害？長時間運動後大量灌水隨時致命！樽裝水在一情況下或釋有毒物質

（圖片來源：Envato）

 

3. 長時間運動後勿突然大量「灌水」

 

　　運動完立即補充水份是很多運動健將的習慣，但不適當地補水分分鐘致命！高銘鴻醫師表示長時間運動，如馬拉松、三項鐵人後，因為身體已經流很多汗，導致輕微脫水，此時立刻大量灌水而不補充鹽份的話，就會造成體內慢性水中毒，又叫低血鈉症。嚴重的會突然昏倒，甚至有機會致死。因此運動發燒友記得補水同時，鹽份也很重要！

 

飲水注意4大禁忌！飲隔夜水、翻煲水有無害？長時間運動後大量灌水隨時致命！樽裝水在一情況下或釋有毒物質

（圖片來源：Envato）

 

4. 山泉水不宜飲用

 

　　偶爾行山都會遇到山友在喝山澗的水，為炎熱的天氣帶來一點涼意，但我們難以得知山泉水的源頭有沒有受污染，或會有對人體有害的細菌、肉眼不可見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲。大家還是帶好自己所需的飲用水，切勿胡亂喝山泉水，搞不好山上的居民用水洗衣服，喝下去還會吸收了化學物質呢！

 

Tags:#腎或泌尿科#飲用水#喝水#飲水#低血鈉症#慢性水中毒#PET塑膠#山泉水
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