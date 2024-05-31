免費洗牙、腸癌篩查、脫毛！深圳寶安區人民醫院推3大港澳居民獨家免費服務！60歲或以上長者$100睇醫生連藥費！即睇參加資格、限額詳情

深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心3月12日已啟用！大家睇醫生可以有多一個選擇！即日起到年底更有不同的免費檢查及醫療服務，現在北上方便又快捷，大家去玩同時，不妨享受一下這些醫療福利！

（圖片來源：深圳市衛生健康委員會）

3大限額免費服務！腸癌篩查、洗牙、脫毛都得？

3月啟用的港澳居民健康服務中心位於深圳市寶安區人民醫院，是深圳市首個在自貿區外建設的港澳居民健康服務中心，為粵港澳居民及外籍人士提供港式全科診療及體檢、粵港專家門診、院内專科轉診、跨境雙向轉診、保險理賠直付等服務！

（圖片來源：大灣區醫療集團）

而即日起至12月31日寶安區人民醫院聯乘大灣區醫療集團推出「港澳居民健康計劃」，港澳居民只要持有效身份證（包括港澳回鄉證），到港澳居民健康服務中心就診，就可以免費獲得三大醫療服務！包括腸癌篩查、洗牙及脫毛醫療美容，免費項目相當吸引，不想在香港付上高昂診金，即刻了解一下這些服務詳情！

（圖片來源：深圳市衛生健康委員會）

港澳居民健康計劃

推廣日期：即日起至12月31日

參與條件：港澳居民只要持有效身份證（包括港澳回鄉證），到港澳居民健康服務中心就診，就可以免費獲得三大醫療服務

服務內容：

1. 免費腸癌篩查

● 內容：無創腸癌基因篩查及檢測結果高風險者免費腸鏡檢查

● 適用年齡：40至75歲

● 限額：每月20位

2. 免費洗牙

● 限額：每月10位

3. 免費醫療美容

● 內容：服務包括唇毛或腋毛脫除（二選一）

● 適用年齡：18歲以上

● 限額：每用10位

預約方法：致電（852）6746 3801 / 400 680 8065 或加「大灣區醫療集團」微信公眾號

60歲以上享100元優惠睇醫生！

老友記們北上睇醫生仲有優惠！由即日起至6月30日，凡60歲或以上港澳居民持有效身份證（含港澳回鄉證）到位於寶安區中心醫院的港澳居民健康服務中心就診，可享受100元的優惠看診服務，診金已包含診療所需的基本檢查費及藥費，優惠十分抵，大家有需要可以考慮到內地看診！

（圖片來源：Envato）