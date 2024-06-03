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癌症前兆 | 長期咳嗽？無刻意減肥體重驟降？身體出現10大狀況或是患癌警號！養成5個習慣可預防50％癌症
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癌症前兆 | 長期咳嗽？無刻意減肥體重驟降？身體出現10大狀況或是患癌警號！養成5個習慣可預防50％癌症

健康解「迷」
健康解「迷」

　　莫名體重驟降以為終於減肥成功？實際上可能是罹癌徵兆！有專家指出，若在不明原因下，身體突然出現「10大警訊」，務必求醫檢查。

 

　　台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍近日表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民衆，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

 

10大「癌症警訊」

 

1. 排便、排尿習慣改變，例如： 出現血便、血尿或糞便形狀改變

2. 傷口及潰瘍久不癒合

3. 異常出血或有分泌物

4. 觸摸到腫塊

5. 吞嚥困難或消化不良

6. 痣或疣有明顯變化

7. 長期咳嗽或聲音沙啞

8. 疼痛，久未改善

9. 在未有特意節食或運動的狀態下，體重急速減輕；例如體重於兩週內減少2公斤或一個月減少5公斤

10. 不明原因的發燒及倦怠感

 

資料來源： 台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍

 

5個好習慣預防50%癌症

 

　　根據世界衛生組織（WHO）指出，養成5個生活好習慣，可有效預防30%至50%的癌症，包括：

 

● 拒絕吸煙、吃檳榔；

● 拒絕過量飲酒；

● 養成健康飲食，包括均衡膳食、攝取蔬果、減少食用加工產品等；

● 規律運動；

● 維持健康體位。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#養生#消化不良#健康#腫瘤科#吸煙#咳嗽
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