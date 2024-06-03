癌症前兆 | 長期咳嗽？無刻意減肥體重驟降？身體出現10大狀況或是患癌警號！養成5個習慣可預防50％癌症

莫名體重驟降以為終於減肥成功？實際上可能是罹癌徵兆！有專家指出，若在不明原因下，身體突然出現「10大警訊」，務必求醫檢查。

台灣衛生部福利部國民健康署署長吳昭軍近日表示，癌症若能早期發現、早期治療，讓罹癌患者獲得良好照護，將可有效提升其存活率。因此，吳昭軍提醒民衆，若發現身體突然莫名出現以下10個徵兆，務必要到醫院做詳細檢查：

10大「癌症警訊」

1. 排便、排尿習慣改變，例如： 出現血便、血尿或糞便形狀改變

2. 傷口及潰瘍久不癒合

3. 異常出血或有分泌物

4. 觸摸到腫塊

5. 吞嚥困難或消化不良

6. 痣或疣有明顯變化

7. 長期咳嗽或聲音沙啞

8. 疼痛，久未改善

9. 在未有特意節食或運動的狀態下，體重急速減輕；例如體重於兩週內減少2公斤或一個月減少5公斤

10. 不明原因的發燒及倦怠感

資料來源： 台灣衛生福利部國民健康署署長吳昭軍

5個好習慣預防50%癌症

根據世界衛生組織（WHO）指出，養成5個生活好習慣，可有效預防30%至50%的癌症，包括：

● 拒絕吸煙、吃檳榔；

● 拒絕過量飲酒；

● 養成健康飲食，包括均衡膳食、攝取蔬果、減少食用加工產品等；

● 規律運動；

● 維持健康體位。

轉載自晴報