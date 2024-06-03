早上飲自製豆漿後神經中毒！頭暈、精神錯亂、對答困難！豆漿易現「假沸」狀態應多煲X分鐘才飲用！睇埋6種高危中毒食物

飲自製豆漿要小心！近日，一對父女在吃早餐後不久，出現頭暈、精神錯亂等明顯神經中毒症狀，被緊急送醫。事後，醫生追溯中毒原因竟是來自早餐時飲用的自製豆漿。

據内地媒體報道，一名父親與7歲女兒平常習慣飲用豆漿機打磨的自製豆漿。某日早上，父親如常一樣自製豆漿，但由於趕時間，他待豆漿煮沸後就立即盛出，稍加放涼便和女兒一同飲用。沒想到數小時後，父女二人就被救護車送到醫院。

據醫生所述，父女二人被送醫時出現了由於毒物所致的神經中毒症狀，其中7歲女兒表現為頭暈、煩躁不安，在面對醫生或家人詢問時無法對答；至於父親或因毒物攝取量較多，情況更嚴重，出現了明顯的精神錯亂症狀。所幸，經醫院積極治療，父女二人生命徵象平穩，逐漸康復。

毒物源自「自製豆漿」

負責醫生、浙江省人民醫院兒科主任周琴指出，讓父女二人食物中毒的原因是看似煮沸的豆漿，實則並未熟透：

由於大豆富含蛋白質，且含有皂苷這類天然表面活性劑，使豆漿表面很容易產生大量的肥皂樣泡沫，出現「假沸」狀態，其實際溫度只有80℃左右，完全達不到嚴格意義上的煮沸。而豆漿應在完全沸騰的情況下維持至少10分鐘，市民再飲用才相對安全。

專家呼籲：6種未經煮熟食物可致中毒

1. 豆角

● 未完全煮熟的豆角中含有皂角素和植物 凝集素，這兩種物質會刺激人體胃腸粘 膜，對細胞有破壞和溶血作用。

● 中毒症狀輕者，會感到腹部不適；重者出現嘔吐、腹瀉等中毒症狀。

● 完全炒熟的豆角，一般顏色會變成暗綠。如果不太確定，也不要去嚐，建議盡可能多焯或多炒一段時間。

資料來源：河北省人民醫院營養科王愷

2. 枝豆

● 枝豆營養豐富，但生枝豆含有一些抗營 養物質，如胰蛋白酶抑制因子、植物紅血球凝集素等。若沒有煮熟，食用後可 能引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等「中 毒」症狀。

● 煮熟枝豆的加熱過程中，這些抗營養物 質會被分解。因此，不論外賣或自煮， 枝豆一定要熟食。

資料來源：註冊營養師黃偉

3. 蠶豆

● 蠶豆不宜生吃，否則可能出現中毒 症狀，如噁心、嘔吐、疲倦、發熱等。一定要徹底煮熟後再食用。

資料來源：浙江大學醫學院附屬第一醫院健康管理中心營養師劉沉冰

4. 鮮金針菜

● 金針（黃花菜）有分新鮮和乾製兩種，鮮金針菜中含有秋水仙鹼，進食後容易在體內轉變成有毒物質，引起中毒。

● 新鮮金針菜雖可以少量食用，但一定要用水汆燙，浸泡一段時間後再食用。

資料來源：南京市第一醫院營養膳食科營養師戴春

5. 海鮮

● 不論季節，海鮮都要煮熟再吃。

● 沿海地區夏季高機率發生「副溶血性弧菌」食物中毒事件，主要是因生吃海鮮或加熱不徹底。

● 副溶血弧菌對酸敏感，涼拌食物清洗乾淨後 可在食醋中浸泡10分鐘；

● 同時，副溶血弧菌不耐熱，蒸煮海鮮時需加 熱至100°C並持續30分鐘，或在100°C沸水中 燙數分鐘為佳。

資料來源：山東省中醫院臨床營養科馬迭微

6. 雞蛋

● 不少人愛吃的「溏心蛋」，往往是蛋白已經凝固，質地較軟，但蛋黃還處於液態可流動的狀態。

● 這種狀態的蛋黃中心溫度可能沒有達到60°C以 上，即很難殺死沙門氏菌。當中若真的攜帶沙門 氏菌和其他細菌，就會增加食物中毒的風險。相 較之下，全熟蛋的食用安全性較高。

● 如果不能捨棄溏心蛋，煮食前就要選購正規廠家 生產的「可生食雞蛋」，並按照說明保存和食用。

資料來源：註冊營養師薛慶鑫

轉載自晴報