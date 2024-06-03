歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
【限時優惠】買滿$100即送明目藍莓精華
etnet榮獲「最佳信息商」白金獎
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
食道癌症狀 │ 50歲婦人嚴重口臭發出酸臭味！求醫確診食道癌，揭與一個飲食習慣有關！6類人高危
健康Tips
其他癌症
醫生解說
防癌有方

食道癌症狀 │ 50歲婦人嚴重口臭發出酸臭味！求醫確診食道癌，揭與一個飲食習慣有關！6類人高危

健康解「迷」
健康解「迷」

　　口臭除了是口腔衛生欠佳外，亦有可能潛藏著更嚴重的問題。有台灣醫生分享病例，指一名50歲婦人嘴巴有一股嚴重酸臭味，進行檢查時發現其聲帶後方、食道開口處有一小塊紅肉凸起，切片證實罹患食道癌。而婦人之後亦透露自己有1個不良飲食習慣，醫生推斷有很大機會是致癌原因。

 

　　台灣開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫生在節目《醫師好辣》中分享病例，表示曾經遇到一對50多歲的夫妻，丈夫一進入診間便抱怨妻子「嘴巴臭死了」，詢問是否有手術可以處理問題，而對方就指自己因為排便不順，平均1至2週才大便一次，所以上網購買號稱能治百病的「黑藥丸」服用，懷疑是該藥丸發出臭味。

 

　　吳昭寬隨即替婦人檢查，結果婦人一打開嘴巴，裏面散發著濃烈的酸臭味，甚至誇張到「戴著N95都聞得到」。由於婦人的嘴巴無特別異狀，於是他又安排內視鏡檢查，結果發現對方在吞嚥時聲帶後方、食道開口處突然冒出一塊「不太妙」的小紅肉，當下驚覺不對勁，立即安排切片，結果確診為食道癌。

 

　　該名婦人平時不煙不酒，也沒有嚼食檳榔的習慣，到底為何會患上食道癌？吳昭寬就指出，致病原因可能在於對方喜歡喝熱飲的習慣。他表示，世界衛生組織已經把高於65°C的熱湯，定義為2A級致癌物，而婦人本身患有嚴重的胃酸倒流，加上又愛喝熱湯，最終演變成食道癌，並導致口中散發出的氣味「有點酸又帶著一點腐爛味」。

 

　　吳昭寬提醒，如果平日已做足口腔保健，但嘴巴還是出現臭味，有可能是疾病的徵兆。他表示可根據不同的異味作判斷，並列出以下4個例子供市民參考。

 

● 爛蘋果味：嚴重糖尿病，且已經出現酮酸中毒

● 酸臭味：胃酸倒流，且酸味會比較明顯

● 垃圾腐爛味：牙周病、蛀牙或口中有癌細胞的腐爛肉

● 魚腥味：鼻竇炎，發作時內部黏膜會充血，有時帶有血絲，就會有濃郁的腥味。

 

食道癌高危風險

 

　　食道癌的成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾接受訪問時指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

 

　　陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

 

食道癌6大高危因子

 

1. 年屆60歲或以上，男性

2. 嗜酒

3. 吸煙

4. 愛吃醃製、煙燻食物

5. 常喝滾燙飲料、湯品

6. 胃酸倒流

 

資料來源：醫院管理局

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不抽煙

6. 避喝烈酒

7. 保持健康體重

 

資料來源：醫院管理局

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#灼傷#食用安全#癌症#養生#食道癌#台灣#腫瘤科#耳鼻喉科#口臭#預防食道癌#喝熱飲#胃酸倒流#醃製食物#嗜酒#吸煙#熱湯#致癌物
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生