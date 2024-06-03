長壽與否觀察身體5個部位可知道？醫生：頸圍超過這個數字患心血管病風險高

長壽可以有樣睇？有醫生便分享從頭到腳，包括頭髮、頸圍、牙齒、指甲手力、以及小腿，原來可以看出一個人的身體狀況；提醒身體每一個部位，都與健康長壽息息相關。

台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文表示，從身體的5個位置包括頭髮、頸、牙齒、指甲以及小腿，其實皆可以反映健康，當中頭髮更是至關重要，指出頭髮的潤澤，往往是身體健康長壽的表徵；相反如果頭髮易斷裂、生長慢或是有頭皮問題，則代表不健康。

頸部方面，黃軒指頸圍較大，其實是表示上半身皮下脂肪較多，這與心血管疾病的發生風險增高有關。特別是當男性頸圍超過39厘米，女性頸圍超過35厘米時，應該更加注意，因為這可能預示著較高的心血管疾病風險。

牙齒方面，黃軒表示有牙齒脫落問題的人士需注意，患心腦血管疾病風險相對較高。他解釋指，這類人可能患有牙周病，牙周病是一種常見導致牙齒脫落的慢性感染，而這個反覆慢性感染，會在體內加速動脈血管粥樣硬化的進展，進而增加腦中風和心肌梗塞風險！

指甲方面，黃軒表示一般來說，紅潤的指甲通常表示血液循環良好；若指甲出現異常的顏色變化，如變得非常淡或非常暗，則可能是健康問題的警示。

白色

可能與營養不良血液循環不佳或肝硬化有關

紫色

可能與血氧含量低有關，可能是心肺相關疾病的跡象

黑色

指甲下有痣可能是黑色素細胞瘤的跡象需要進一步檢查

資料來源：台灣重症科醫生黃軒

黃軒又指手掌握力與心血管健康之間存在顯著關聯，也就是手掌握力較強的人，往往心臟狀況更佳，罹患心血管疾病風險相對較低。

小腿粗幼方面，黃軒表示，隨著年齡的增長，肌肉含量減少和肌肉力量減弱，可能會導致老年人更容易跌倒，以及更易發生骨骼疾病，進而影響他們的活動能力。小腿肌肉的情況確實可以作為評估肌肉量的一個指標，尤其是在老年人。他指一旦男性小腿圍少於34厘米；女性小腿圍少於33厘米，便可能是健康警號。

黃軒強調，想長壽要關注身體的每一個訊號，便要「採取積極的生活方式改變」。而均衡飲食、規律運動、充足睡眠、積極社交和定期體檢，都是通往長壽之路的基石。

轉載自晴報