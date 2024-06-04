歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
日圓再創新低，即睇咩銀行唱Yen最抵
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品
陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座
查日腳是什麼？
健康好人生
Highlight:
WoW WoW星期三：健康網購產品低至5折 (只限今天)
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
脂肪肝原因 | 55歲女子早餐常吃水煮蛋加豆漿竟患重度脂肪肝？營養師揭飲食餐單兩個大問題
健康Tips
食得有營
脂肪肝

脂肪肝原因 | 55歲女子早餐常吃水煮蛋加豆漿竟患重度脂肪肝？營養師揭飲食餐單兩個大問題

健康解「迷」
健康解「迷」

　　素食一定代表清淡健康？台灣有一名55歲女子平日自以為食得清淡，身體卻一直有重度脂肪肝、腎結石、血糖與體脂偏高問題。營養師於是便向女子了解其餐單，才發現女病人自以為清淡健康的飲食，原來滿佈高糖及高脂危機。

 

　　營養師夏子雯於Facebook分享個案，指一名55歲女子因血糖長期偏高，加上有重度脂肪肝與腎結石，於是找自己求助。她便向病患了解其平日飲食。

 

　　對方則回應指早餐通常會吃１顆水煮蛋，加１杯無糖豆漿，但間中亦會飲鹹豆漿配油條，或者食吃連鎖快餐店的素菜漢堡配炸薯餅及橙汁；午餐會吃魚加1碗飯，或是吃鐵板燒，飯後會吃水果，有時公司「萬歲」時，會點多份炸雞排；晚餐方面，飯約4分之1碗加蔬菜，加沒有蒜泥的白肉，另加筍片湯加水果，還會喝洛神花乾的茶飲。女子也向夏子雯指，因腳有骨折，會吃較多的雞皮雞爪豬皮、燉雞湯，或喝白木耳飲來補充膠原蛋白，希望快快修復骨頭。

 

　　夏子雯表示，在她看來，女子的餐單根本是「滿佈危機」，她建議女子若想改善血糖、重度脂肪肝、體脂過高的狀況，建議早上鹹豆漿配油條，改成煎荷包蛋比較好，以無糖茶飲或黑咖啡，取代橙汁，想吃薯餅建議在家中用氣炸鍋炸自煮。

 

　　夏子雯提醒，洛神花乾的茶飲甜甜的，糖分亦不容忽視，建議改飲白開水加純無糖的茶飲，午餐外食的纖維通常不夠，可買膳食纖維粉來補充，能穩定餐後血糖，另飯後也不要馬上吃水果；蒜泥白肉片即使沒有蒜泥，脂肪量仍然是非常高。至於女子的「以形補形」，夏子雯則警告：

 

　　一直吃雞皮、豬皮，膠原蛋白沒補到之餘，反而瘋狂吃到飽和脂肪和膽固醇，不利於脂肪肝，也會對飯後血糖有影響喔，而且白木耳沒有膠原蛋白喔！

 

轉載自晴報

 

Tags:#脂肪肝#營養#血糖#體脂#早餐#高糖#高脂#水煮蛋#豆漿
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生