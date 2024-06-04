女子結婚兩年遭家暴16次！被打致骨折內臟嚴重受損需終身掛糞袋！分享恐怖經歷籲面對家暴要勇敢面對

家暴行為絕不可容忍！因結婚2年遭家暴16次、致多臟器受損只能終身掛糞袋的内地女子謝小姐，與丈夫賀某的離婚糾紛案，一直備受社會關注。近日，她結束了庭審，法院宣判兩人離婚、孩子撫養權歸小謝所有。謝小姐出庭後受民衆夾道祝賀，她也激動落淚：今天開始我自由了

綜合内地媒體報道，5月31日上午10點，謝小姐與賀某離婚糾紛案在四川省成都市武侯區人民法院提前開庭審理。在此次案件中，謝小姐共提出8項訴訟請求，包括判決原被告離婚、女兒隨原告生活、分割夫妻共同財產、支付損害賠償等。她在開庭前表示，因為女兒馬上要上幼兒園，希望能爭取到女兒的撫養權，並成功與賀某離婚。

至當晚8點40分許，法院判決出爐：法院經審理認為，原告謝某提交的證據足以證實在婚姻關係存續期間，被告賀某多次實施了家庭暴力行為，因此判決准予原被告雙方離婚。另外，判決女兒由原告謝某直接撫養；被告賀某需按每月2000元標準，一次性支付女兒至18歲的生活費。而女兒的醫療費、教育費則由謝某與賀某分別負擔40%和60%。

另外，針對指控賀某犯下故意傷害罪、虐待罪一案，還需待謝某的傷殘等級鑒定和損傷程度補充鑒定意見出具，再擇期審理。至於夫妻共同財產分割及損害賠償等訴訟請求，相關案件仍在審理，法院在查明事實後將另行判決。

謝小姐獲得判決結果走出庭外，獲市民夾道恭賀，為她鼓掌；她流淚激動表示：

我終於離婚了！今天開始我自由了！

謝小姐稱，自己現在最想要做的就是陪伴女兒過兒童節。而她目前雖然因為身體原因，暫時沒辦法親自照顧孩子，但她與家人早已做好將孩子接回家的準備，並已聯繫多家幼稚園，打算讓女兒入讀娘家附近的幼稚園。她也透過自己這次重生的經歷，呼籲所有婦女在面對家暴時要勇敢站出來。

婚後懷孕遭家暴：人跑不掉了

2023年6月24日，家住四川成都的謝小姐自述，結婚2年被丈夫賀某家暴16次，導致內臟多處嚴重受損，需要終身配戴糞袋生活。

據了解，謝小姐與賀某於2020年相識，「剛認識他時感覺人挺好，很照顧人，只是平時喜歡罵人」。2021年5月20日，兩人登記結婚；同年7月初，謝小姐懷孕一周後，就開始遭到賀某的第一次家暴，包括掌摑、拖到樹林毆打等行為，賀某當時揚言「結婚證領了，也懷孕了，人就跑不掉了」。但謝小姐坦言，賀某當時施暴後又跪在地上道歉，她因心軟就原諒了他。

結果在懷孕7個月時，她又遭到家暴。當時她提出離婚，而對方非但不同意，且每提及一次就會遭到家暴。根據謝小姐指出，賀某這次持刀砍向她的頸部，她被緊急送醫搶救撿回性命，頭上留下了兩道難以磨滅的疤痕。自此，家暴狀況持續發生，需要報警處理的嚴重程度多達5次。其中，2022年1月13日，賀某的家暴行為被警方介入，向賀某發出了家庭暴力告誡書，但沒有絲毫的阻嚇作用。

結婚2年遭16次家暴致重殘

2023年4月15日，謝小姐和朋友在餐廳吃飯期間，賀某將滾燙的砂鍋潑到謝小姐身上，一共4鍋，導致她的前胸和後背都被燙傷。事後，謝小姐與賀某在警局簽訂了離婚協議書，同意孩子歸丈夫所有，母親享有探視權，並安排於今年5月19日辦理離婚。然後她便開始四處躲藏，並封鎖了賀某的所有聯絡方式：

躲起來之後，我向派出所、社區、婦聯、法院、民政局等多方求助過，詢問是否可以離婚，怎麼樣才能把婚離掉，最後也沒有太大的效果。

4月24日，謝小姐前往法院提交離婚訴訟和申請人身保護令，但因手續不全，未被受理。當晚，她受到賀某表哥女友及一女性朋友的飯局邀請，並到卡拉OK唱歌，至凌晨回家途中突然被埋伏的賀某拖至酒店打成重傷。根據謝小姐事後描述，她在清醒後發現自己全身赤裸躺在地上，腹部腫大，嘔吐出綠色胃液。由於嘔吐時不小心吐到賀某的鞋子，他憤怒吼罵「你再吐我鞋上你就給我舔了」，甚至還對謝小姐進行性侵。直至謝小姐聽見門外有其他房客的動靜，她才大聲呼救，得以逃離。

根據醫院病情證明書顯示，謝小姐在這次家暴中除了鼻子、肋骨骨折、腦震蕩，内臟更嚴重受損：

內臟出血，肝、脾、胃、腎、十二指腸這些都壞了，腸子比較嚴重，直接斷了。現在在肚子上面做了一個人工造瘻，一直掛著一個袋子，特別容易出現腸梗阻，所以也不能吃東西，常常要輸營養液、喝營養粉，從出事前的90公斤已經瘦到了70公斤。

由於傷勢嚴重，醫生更直言「再晚到醫院20分鐘，收了也救不回。當時已經瞳孔放大，沒有脈搏了。」

同年12月4日，謝小姐從公安機關拿到了傷情鑒定結果，全身共為4個重傷二級，5個輕傷二級，1個輕微傷。所幸經過一年恢復，謝小姐的生活基本可以自理。

轉載自晴報