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Taylor Swift 30首歌有效醫治失智症？英國療養機構研究新發現！這首歌更獲美國心臟研究協會認證可救命
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Taylor Swift 30首歌有效醫治失智症？英國療養機構研究新發現！這首歌更獲美國心臟研究協會認證可救命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人外出的時候喜歡戴上耳機聽歌，但原來歌曲亦可以用作治療。有英國研究指出，美國樂壇天后Taylor Swift有至少30首歌曲能夠應用在失智症的音樂療法上，更有療養機構發起音樂治療計劃為長者打造同款專輯封面，增加治療成效。此外，在Taylor Swift的眾多作品中，更有一首歌獲美國心臟研究協會認證可以救命。

 

　　綜合外媒報道，英國療養機構Lottie一項研究就指出，Taylor Swift的歌曲能應用在音樂療法上，其中對失智症患者有顯著的效果。專家表示，最適合失智症患者的音樂節奏為每分鐘80至120拍，因為這樣的節奏可以幫助患者想起快樂的回憶。經過分析後，他們發現Taylor Swift有至少30首作品在這個節拍上，於是整理出平均節奏101拍、總時長逾2小時的歌單，當中包括不少熱門歌曲如Love Story、22，以及最新專輯《The Tortured Poets Department》中的作品。

 

　　Lottie更發起音樂治療計劃，與英國療養院Bartlett's Residential Care Home合作舉辦名為「Senior Swifties」的活動，為參與的長者換上跟Taylor Swift專輯相似的服裝，並拍下照片，打造成自己的專輯封面，從而讓他們把快樂回憶跟音樂連結，增加治療成效。此外，美國心臟研究協會早前亦在社交平台上認證，表示Taylor Swift最新專輯《The Tortured Poets Department》中的同名歌曲每分鐘有110拍，剛好是適合徒手進行心肺復甦（CPR）的節奏。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#音樂#SEN#英國#美國#Taylor Swift#健康研究#失智症#腦神經科#老人科#長者#心肺復甦#心臟科
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