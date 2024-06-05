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膽管癌症狀 │ 《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰患膽管癌離世享年70歲！吃未煮熟魚類易患膽管癌？即睇5大高危成因
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膽管癌症狀 │ 《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰患膽管癌離世享年70歲！吃未煮熟魚類易患膽管癌？即睇5大高危成因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本知名導演鴫野彰近日因膽管癌病逝，享年70歲。鴫野彰自80年代起便開始活躍於動畫界，為多套知名經典動畫負責分鏡及執導，包括《蠟筆小新》、《烏龍派出所》、《忍者亂太郎》等；惟近日經由他所執導的長篇動畫《恐龍女孩》（恐龍少女ガウ子）官方證實於5月30日因病離世。

 

鴫野彰驚傳離世消息

 

　　綜合外媒報道，日本知名導演鴫野彰罹患膽管癌，近日傳出離世消息。消息由其執導的長篇動畫《恐龍女孩》（恐龍少女ガウ子）官方X帳號所公佈，證實鴫野彰於5月30日因膽管癌辭世，享年70歲。訃告提及到，鴫野彰的告別式已由親屬及部分相關人士舉行，同時向公眾致意：

 

　　生前鴫野彰受到大家的厚愛與支持，並感謝大家對ガウ子的喜愛，在此代故人表達感謝。

 

畢生奉獻於動畫界

 

　　鴫野彰1954年出生於北海道，自80年代起便活躍於動畫界，於1992年開始長壽動畫《蠟筆小新》負責分鏡工作，其後開始執導《蠟筆小新》劇場版，包括2009年的《蠟筆小新：春日部野生王國》、2010年的《蠟筆小新：我的超時空新娘》。除了《蠟筆小新》外，鴫野彰的代表作亦包括《超攻速ガルビオン》、《阿松》、《小雙俠（重製版）》、《烏龍派出所》等知名經典動畫，他於2004年創立個人工作室，主導製作了《妖怪手錶》、《LINE TOWN》、《巧虎的WOW！》、《章魚燒超人》、《遊☆戲☆王系列》等著名動畫作品，把畢生奉獻於動畫界。

 

拆解膽管癌

 

　　根據智友站資料，膽管癌是一種發生在膽管的罕見癌症，只佔消化道癌症的3%。膽管癌在東南亞的發病率遠高於世界其他地區，而根據香港癌症資料統計中心數據，本港膽管癌的年齡標準化發病率在過去10年平均約為2.4（每十萬人口計算）。

 

　　智友站指出，膽管癌是一種在輸送消化液膽汁的細管（膽管）中形成的癌症，多發於50歲以上的人群中；膽管癌主要有以下5大危險因素：

 

膽管的慢性炎症，如原發性硬化性膽管炎、慢性膽道結石

肝吸蟲感染

接觸某些化學物質

吸煙習慣

遺傳性疾病

 

　　而在風險較高的東南亞國家，肝吸蟲寄生感染是主要的風險因素。肝吸蟲是一種寄生性吸蟲，通過生魚、腌魚或未煮熟的魚攝入后，可在宿主膽道系統中存活數十年。

 

　　膽管癌的徵狀主要因部位和癌症期數而異，當中常見徵狀包括：

 

　　智友站提醒大家，上述徵狀亦可能是由其他疾病引起的，故建議先進行適當的醫療評估以做出準確診斷。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#罕見病#導演#日本#膽管癌#蠟筆小新#鴫野彰#肝吸蟲#膽管癌症狀#腹痛#黃疸#食欲不振#腫瘤科
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