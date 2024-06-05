芒種節氣 │ 夏天多濕易有腸胃問題！中醫拆解芒種養生宜忌：宜曬陽光忌吃XX！即睇12種合時養生食物清單

今日（5日）踏入二十四節氣的芒種節氣，氣溫升高，天氣炎熱多濕，容易影響脾胃問題，飲食上要顧護脾胃，避免損傷陽氣。有見及此，註冊中醫師陳穎欣接受訪問時，就為大家拆解芒種節氣12大養生食材及6大養生宜忌。

芒種節氣6大養生宜忌

陳穎欣醫師解釋指，芒種節氣屬夏季節氣，而南方氣候又以暑濕為主。隨著氣溫升高，香港天氣開始越來越炎熱，加上天氣多濕，容易影響脾胃運化功能，因此生活習慣及飲食都需要特別注意。此時想要養生，可多留意以下6大養生宜忌：

宜：需勤洗勤換衣物及勤洗澡

忌：忽略皮膚乾淨及濕度

宜：食清淡易消化食物

忌：食油膩辛辣之品，以顧護脾胃

宜：適當接受陽光照射、順應陽氣，有利氣血運行

忌：過食冷飲易傷陽氣，增加內濕

芒種節氣12款養生食材

陳醫師建議，芒種節氣可多食祛暑益氣，生津止渴及健脾祛濕食材，以下12款食材可依個人身體狀況，煲湯及煮食時選擇採用：

1. 綠豆

清熱消暑、除煩止渴

2. 冬瓜

清熱利水、解暑熱

3. 青瓜

清熱止渴

4. 甘蔗

清熱生津

5. 芹菜

清熱除煩、利水消腫

6. 番茄

生津止渴、健胃消食

7. 蓮子

補脾益腎

8. 粟米

調中和胃

9. 赤小豆

利水除濕

10. 薏米

健脾利水滲濕

11. 山藥

益氣養陰生津止渴，補肺脾腎

12. 茄子

清熱活血、消脂通便

資料來源：註冊中醫師陳穎欣

陳醫師又推介以下一款健脾滲濕、適合一家大小飲用飲用湯水，惟孕婦要注意不宜飲用：

白扁豆山藥苡仁湯

材料：白扁豆 10克，山藥 15克，薏苡仁 10克，排骨 300克。

做法：

1.白扁豆、薏苡仁洗淨，浸泡半小時；

2.山藥去皮洗淨切片；

3.排骨洗淨、用滾水燙過後洗淨瀝乾；

4.白扁豆、薏苡仁、排骨放進鍋內，加適量水；

5.先用大火煮沸，再用文火煮1小時；

6.放山藥片，再煮半小時；

7.加鹽調味即可食用。

轉載自晴報