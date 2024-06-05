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著洞洞鞋要小心！女子著7cm厚底洞洞鞋落樓梯跌倒左腳粉碎式骨折！鞋底太柔軟影響踝關節、足底肌肉易扭傷
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著洞洞鞋要小心！女子著7cm厚底洞洞鞋落樓梯跌倒左腳粉碎式骨折！鞋底太柔軟影響踝關節、足底肌肉易扭傷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入夏季，不少人會選擇穿著更為透氣的鞋子，近年一款俗稱「洞洞鞋」的鞋子就因為輕便且質感軟彈而受到年輕人歡迎，尤其追捧厚底、具增高效果的款式。不過這類鞋子原來亦暗藏健康隱患，內地甘肅就有一名女子早前穿著7cm高的洞洞鞋下樓時「拗柴」跌倒，結果導致左腳粉碎性骨折。

 

　　綜合內地媒體報道，來自甘肅蘭州的武女士在母親節當日穿著7cm的洞洞鞋落樓梯，不料期間卻不慎「拗柴」跌倒。她表示，因為洞洞鞋的鞋底較厚，且腳掌中間是凹進去的，自己落樓梯時剛好踩到凹進去的地方，結果腳沒有踩穩、整個人重心向前撲，所有重力都集中在左腿上，最終導致摔到骨折。

 

　　武女士指自己已經做完手術，目前在家休養，但不能長時間走動，只能拄著柺杖上廁所，要完全康復落地估計需要3個月時間。她藉此提醒大家，穿厚底鞋時要小心注意安全。

 

　　據報，市面上不少洞洞鞋都以「踩屎感」作為廣告賣點，雖然柔軟的鞋底確實人感覺舒適，但卻會導致足底缺乏支撐，未能為雙腳提供足夠保護。過於柔軟的鞋底除了會令人越走越累，更會影響踝關節和足底肌肉的穩定性，繼而導致扭傷腳踝。

 

轉載自晴報

 



 

 

Tags:#年輕人#透氣#款式#洞洞鞋#拗柴#骨折#骨科#厚底鞋#扭傷#踝關節#足底肌肉
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