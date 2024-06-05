長者福利 | 綜援、生果金、長生津即日起獲發額外半個月糧！哪些援助計劃有份？最多可獲$3,823！即睇各項津貼額外金額數目

政府昨日（6月4日）宣布領取社會保障援助的合資格人士「出多半個月糧」，將陸續獲發相當於半個月金額或津貼的一次過額外款項。今次撥款令眾多長者及有需要人士受惠，即睇家中的長老們有無份！

今次的撥款是按2024至2025年度《財政預算案》公布的措施實行，即日起陸續向領取社會保障援助的合資格人士，包括領取綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼（即生果金）、長者生活津貼及傷殘津貼的人士，發放相當於半個月金額或津貼的一次過額外款項！合資格的申請者毋須額外登記，額外金額將陸續存入相關戶口。

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而領取在職家庭津貼（職津）的住戶亦有相若安排，住戶在2023年11月1日至2024年5月8日期間最近一次提交而獲批的職津申請中，獲批月份的平均每月津貼金額的一半，金額因個案而異。

假如你於2024年5月8日符合資格而又成功申請領取以上的社會保障援助，又或者是2023年11月1日至2024年5月8日期間提交職津申請而獲批的住戶，均可以「出多半個月糧」！現在立即看看假如合資格的話，可以獲得多少津貼！

【綜援計劃】

1. 長者（健全／不同程度殘疾）

（單身人士）額外款項金額：$2,098至$3,565

（家庭成員）額外款項金額：$1,973至$3,268

2. 成人（健全／不同程度殘疾）

（單身人士）額外款項金額：$1,475至$3,565

（家庭成員）額外款項金額：$1,060至$3,268

3. 兒童（健全／不同程度殘疾）

（單身人士）額外款項金額：$1,778至$3,823

（家庭成員）額外款項金額：$1,178至$3,528

【公共福利金計劃】

1. 高齡津貼（包括廣東計劃及福建計劃下的津貼）

額外款項金額：$810

2. 長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下的津貼）

額外款項金額：$2,098

3. 普通傷殘津貼

額外款項金額：$1,035

4. 高額傷殘津貼

額外款項金額：$2,070