百日咳症狀 ︳ 內地呼吸道傳染病「百日咳」首季已達15萬宗發病個案！早期症狀與感冒相似？出現兩種症狀要留意

「百日咳」今年在内地有捲土重來之勢。內地4月感染個案較去年同期激增83倍，達9萬多宗，7人死亡。今年首4個月，累計案例更超過15萬宗13人死亡。

綜合内地媒體報道，據國家疾控局數據顯示，今年4月，百日咳發病數突破9萬宗，超過今年前3個月累計發病數，較去年同期1,074宗，激增近83倍。

報道指，2024年首4個月，累計發病數超過15萬。今年1至3月全國每月報告百日咳發病數分別是1.5275宗、1.7105宗和2.7078宗，累計發病數約6萬，死亡病例13宗。進入4月，發病數翻倍，達到9.1272宗，死亡數7宗。單是4月百日咳的發病數，已超過2020年至2023年近4年的總和。

據悉，百日咳早期表現與普通感冒並無太大區別，但咳嗽不同，百日咳會表現出嚴重的陣發性、痙攣性咳嗽，咳嗽終止時伴有雞鳴樣的吸氣聲。有時甚至沒發熱情況，整個病程或幾乎沒有肺部體徵。一旦進展到急性期，病情發展迅速，嚴重可致呼吸衰竭甚至死亡。

百日咳雖可防可治，一般來說，所有人群都易感，但1歲以內未完成全程基礎免疫接種的嬰兒易感性最強，嚴重個案亦多見於嬰幼兒。有內地專家提醒，長者、小童、孕婦等為易感人群，應盡量不要到人員密集的地方，在公共場所注意戴好口罩。報道指，據悉，考慮到百日咳再現的風險，目前疾控部門已在考慮調整免疫規劃方案。

轉載自晴報