認知障礙評估 │ 本港70歲長者10個有1個認知障礙！專家教做健腦手指操：增加大腦血流量預防失智症

根據衛生署的資料顯示，本港每10名70歲或以上長者中，便有1人患上認知障礙 症；而每3名85歲或以上長者中，則有1人患上認知障礙症。要想老來頭腦仍然可以保持精靈? 有語言治療師近日分享了4組「健腦手指操」，指只要長者在空餘時間動一動手指頭，便可增加大腦血流量，以預防及減緩失智症。

台灣語言治療師張詠絜在Youtube頻道「思比語言治療所」分享指，這套「健腦手指操」理論其實最初是由日本醫學博士「白澤卓二」提出的，初衷是透過活動人類感覺敏銳的手指頭，來活化腦部活動、以期能進一步預防及減緩失智症。共有4組動作，不需要器材、也不需要大空間，日常生活有空檔時都能操作！

「人體越靈敏的部位，在大腦所估的皮質面積就越大，由於手指正正是人類感覺最敏銳的位置，因此只要多加訓練手指，相信有助大腦的運動區、感覺區，甚至認知區都會被活化。 」

4組「健腦手指操」

1.指尖爬樓梯

● 運用雙手的食指與拇指來進行

● 雙手的食指與拇指指尖 相連做出一個三角形

● 雙手輪流以拇指向上觸碰食指後放開 指頭像在向上爬梯的樣子

2.數字雙雙對（運用手指比出對應的數字）

● 雙手握拳，手背朝上 同時一邊數數，一邊比對應的數字

● 無須按照順序數

● 比的時候盡量用力張開

● 熟悉後可以換成雙手手掌朝上

3.手指轉一轉（轉動手指頭）

● 雙手手背朝上，手掌張開

● 依序同時轉動雙手的某根指頭

● 熟悉後可改變手指轉動的方向 或左右手轉不同手指

4.向左走、向右走（雙手食指同時描畫不同方向的線條）

轉載自晴報