胃藥種類 | 藥劑師拆解3大常見胃藥功效+副作用：邊類要咀嚼？有一類長期服用或致腸胃不適

胃痛是一種都市人常見的健康問題。胃痛的成因有很多，痛感亦各有不同。當面對突發胃痛時，可按需要到訪社區藥房諮詢藥劑師，如情況嚴重應及早求醫。

胃痛的成因有很多，例如消化不良、胃酸倒流、胃潰瘍、細菌或病毒引起的腸胃炎、不良飲食習慣、壓力、藥物副作用等。胃痛的感覺各有不同，例如感到胃絞痛、刺痛或灼痛，同時可能出現其他症狀，例如胃灼熱、胃抽筋或胃氣。

面對突發的胃痛時，可按需要到訪社區藥房諮詢藥劑師，如有較嚴重的情況就應及早求醫，以作出全面評估及治療。以下會探討常用於舒緩胃痛症狀藥物的使用方法和注意事項，協助你正確選擇和使用胃藥。

1. 中和胃酸藥 (Antacid)



例子：氫氧化鋁 (Aluminium hydroxide) 、三矽酸鎂 (Magnesium Trisilicate)、氫氧化鎂 (Magnesium Hydroxide)

作用及功效：中和胃酸，減低胃酸對胃壁的刺激。一般起效較快，常用於減輕胃酸倒流的症狀，即時舒緩胃痛。有些中和胃酸藥丸會同時加入抗脹氣藥，如西甲矽油 (Simethicone)，以舒緩胃脹氣引起的不適。



注意事項：一般須於餐後服用，藥丸咀嚼後吞服更快見效。副作用方面，含有鎂鹽的藥物有機會導致腹瀉，而含有鋁鹽的藥物則可能引起便秘。不過現時坊間的成藥大多是幾合一的藥物，副作用較少。另外，中和胃酸藥物可能因改變胃部酸鹼度或與藥物結合，從而影響某些藥物的吸收，例如設計成腸衣劑型的藥丸，因此需要分隔時間使用。





2. 組織胺二型受體對抗劑 (H2 Receptor Antagonist)



例子：法莫替丁(Famotidine) 、西咪替丁 (Cimetidine)



作用及功效：通過阻斷組織胺的作用，抑制胃酸分泌，常用於胃酸倒流、胃酸過多的情況。



注意事項：起效較中和胃酸藥慢，大約需要一小時才見效，但藥效則維持較長時間。組織胺二型受體對抗劑副作用較少，長期服用或會有便秘情況。此外，這類藥物有機會與其他藥物有相互作用，例如治療癌症的標靶藥。





3. 質子泵抑制劑 (Proton Pump Inhibitor)



例子：泮托拉唑 (Pantoprazole) 、奧美拉唑 (Omeprazole) 、埃索美拉唑 (Esomeprazole)、蘭索拉唑 (Lansoprazole)



作用及功效：抑制胃酸分泌，效果比組織胺二型受體對抗劑更強，並有助修復胃黏膜，藥效亦更長。常用於胃潰瘍、胃酸倒流或幽門螺旋菌療程。



注意事項：一般須於餐前半小時至一小時服用，以達至較佳效果。長期使用較大機會出現副作用，例如影響腸胃細菌環境，增加腸胃感染風險。另外有研究指出長期服用會影響鈣、鐵及維他命B12的吸收，甚至增加胃癌的風險，不過現時尚未有充分數據證實其關聯。服用質子泵抑制劑亦會出現藥物相互作用，如奧美拉唑 (Omeprazole) 會減低抗血小板藥氯吡多 (Clopidogrel) 的藥效。

值得注意的是，有些胃痛情況不能只以緩解胃痛症狀藥物來治療。在選擇和使用胃藥時，可諮詢醫生或藥劑師的建議，以確保能對症下藥。如持續出現胃痛或用藥後未能舒緩，應及早求診。

轉載自晴報