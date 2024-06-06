長壽秘訣 | 邊種運動最能延長壽命？丹麥研究列8大延壽運動！no.1可延長壽命近10年！跑步延壽3年！健身最少得X年？

做運動有益身心相信沒有人會反對，但哪種運動最有助延年益壽呢？丹麥哥本哈根城市心臟研究（Copenhagen City Heart Study）進行了一個維時約25年的研究，分析各項熱門運動平均增長壽命的年數，即睇你熱愛的運動是否最能令人長壽！

慢跑、游水非最能延壽運動！no.1可長命多近10年？

哥本哈根城市心臟研究（Copenhagen City Heart Study） 8,577名參與者進行了長達25年的追蹤，發現比起久坐不動的參加者，恆常運動的確能延長壽命！慢跑、健身這些比較易找到合適場地的熱門運動竟然不是最能延長壽命的項目！

第一名是一項活動量較大的運動——網球，它可以延長壽命近10年（9.7年）！比起第二名的打羽毛球，達6.2年多出逾3年。而第三名都未見慢跑，反而是足球這項團體性運動，延壽高達4.7年。至於慢跑排名第6位，可增加3.2年壽命，比起健身及體操有效。

研究提到進行戶外運動，如踏單車、跑步等，可以接觸更多陽光，可能有助舒緩心情，改善心理健康，從而延長壽命。網球、足球等需要與人交流的社交運動亦可減輕壓力並促進情感聯繫，估計能幫助健康。

（圖片來源：Envato）

8大延壽運動（延長壽命年數）

1. 網球（9.7年）

2. 羽毛球（6.2年）

3. 足球（4.7年）

4. 踏單車（3.7年）

5. 游泳（3.4年）

6. 慢跑（3.2年）

7. 體操（3.1年）

8. 健身（1.5年）

（圖片來源：Envato）