歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
陸叔《2024投資心法 ‧ 養生之道》免費財富與健康講座
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
長壽秘訣 | 邊種運動最能延長壽命？丹麥研究列8大延壽運動！no.1可延長壽命近10年！跑步延壽3年！健身最少得X年？
健康Tips
醫學新知
運動

長壽秘訣 | 邊種運動最能延長壽命？丹麥研究列8大延壽運動！no.1可延長壽命近10年！跑步延壽3年！健身最少得X年？

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　做運動有益身心相信沒有人會反對，但哪種運動最有助延年益壽呢？丹麥哥本哈根城市心臟研究（Copenhagen City Heart Study）進行了一個維時約25年的研究，分析各項熱門運動平均增長壽命的年數，即睇你熱愛的運動是否最能令人長壽！

 

慢跑、游水非最能延壽運動！no.1可長命多近10年？

 

　　哥本哈根城市心臟研究（Copenhagen City Heart Study） 8,577名參與者進行了長達25年的追蹤，發現比起久坐不動的參加者，恆常運動的確能延長壽命！慢跑、健身這些比較易找到合適場地的熱門運動竟然不是最能延長壽命的項目！

 

　　第一名是一項活動量較大的運動——網球，它可以延長壽命近10年（9.7年）！比起第二名的打羽毛球，達6.2年多出逾3年。而第三名都未見慢跑，反而是足球這項團體性運動，延壽高達4.7年。至於慢跑排名第6位，可增加3.2年壽命，比起健身及體操有效。

 

　　研究提到進行戶外運動，如踏單車、跑步等，可以接觸更多陽光，可能有助舒緩心情，改善心理健康，從而延長壽命。網球、足球等需要與人交流的社交運動亦可減輕壓力並促進情感聯繫，估計能幫助健康。

 

長壽秘訣 | 邊種運動最能延長壽命？丹麥研究列8大延壽運動！no.1可延長壽命近10年！跑步延壽3年！健身最少得X年？

（圖片來源：Envato）

 

8大延壽運動（延長壽命年數）

 

1. 網球（9.7年）

2. 羽毛球（6.2年）

3. 足球（4.7年）

4. 踏單車（3.7年）

5. 游泳（3.4年）

6. 慢跑（3.2年）

7. 體操（3.1年）

8. 健身（1.5年）

 

長壽秘訣 | 邊種運動最能延長壽命？丹麥研究列8大延壽運動！no.1可延長壽命近10年！跑步延壽3年！健身最少得X年？

（圖片來源：Envato）

 

Tags:#運動#網球#羽毛球#足球#踏單車#游泳#慢跑#體操#健身#延壽#長壽#老人科#精神心理#運動KeepFit
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生