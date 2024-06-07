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中風症狀 | 婦人全身無力疑中風送院遭誤診？情況轉差失禁左身不能動，錯過黃金治療時間致半身癱瘓！即睇腦中風4個症狀
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中風症狀 | 婦人全身無力疑中風送院遭誤診？情況轉差失禁左身不能動，錯過黃金治療時間致半身癱瘓！即睇腦中風4個症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　公立醫院再爆醫療疏忽醜聞！無線節目「東張西望」早前便接到一名女士求助指，其母於2月28日晚上因全身無力入公立醫院求醫，院方由一開始否認其母中風，至3月1日下午，才急速轉態指其母證實為「大中風」。由於已完全錯過中風黃金搶救時間，女兒指年老母親目前左邊身完全癱瘓，生活難以治理，需入住院舍，龐大的醫療開支亦令她欠下巨債，因此認為院方需要為此負上一定負任。

 

　　節目中，女兒Elsa講述事情經過，指其母於2月28日因全身乏力，加上私家醫院無床位的情況下，與母親晚上到伊利沙伯醫院急症室求醫，直至29日凌晨，醫生指通過電腦掃描及其他檢查，未見其母有中風情況，其後便安排母親於內科病房留院觀察。Elsa指29日中午時，她於探病時間探望母親，見當時母親仍可用雙手拿著電話，與親人視像，情況看似穩定時，豈料卻想不到於6小時後，母親病情卻突然急轉直下。

 

　　「下午6點半，我見到媽媽左邊身已經不能動，而且小便失禁，於是立即搵護士...但佢只是回覆醫生好忙，可能要2、3天才回覆到...其後更已8時探病時間結束為由，叫我走...」

 

　　心急如焚的Elsa指等了一整夜，至3月1日院方的主診醫生早上10時才致電自己，而且態度看似十分敷衍。

 

　　「佢表示母親其實沒有大礙，打算轉介她到普通科門診，便可以出院」

 

　　Elsa當時堅持希望院方再次為母檢查，至3月1日下午1時，院方醫生再次致電時，態度已很大轉變，指指其母證實為「大中風」。

 

　　「佢同我講已完全錯過中風黃金搶救時間，不可以手術，要一世食藥。」

 

　　該名港婦接受訪問時亦稱，

 

　　中風時痛到想跳樓，不過連跳樓的力氣都沒，比死更慘！

 

　　對公立醫院已完全失去信心的Elsa，於是即是為母安排到私家醫院治療，醫生其後為其母進行了手術，清除了瘀血，安裝了支架，並明言母親右腦已有一部分壞死。由於生活難以治理，原本精靈的母親最終需入住院舍，她指私家醫院的住院費用已花費近60萬，再加上院舍每月4萬元費用，令她需要為此不斷借貸。更令她感失望的是，院方的投訴並沒有承認責任，令她難以釋懷。

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

　　盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

 

1. 視野變窄

2. 一邊手腳無知覺

3. 半邊臉無法郁動

4. 說話有困難

 

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

中風120口訣

 

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

 

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

 

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

 

轉載自晴報

 

Tags:#公立醫院#癱瘓#中風#醫療疏忽#四肢乏力#失禁#出血性中風#缺血性中風#腦中風症狀#身體癱瘓
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