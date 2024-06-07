抑鬱症自救 │ 香港有180萬人有情緒問題？女義工曾患抑鬱靠幫人斷捨離走出情緒困擾：執屋執埋個心！

家居環境與屋主內心世界有密切關係。HOY TV節目《一線搜查》日前一集報道，有抑鬱症患者因失去生活動力，住所一度變得髒亂，做義工幫手執屋做「斷捨離」後，慢慢改善到情緒問題。

東華三院樂情軒主任饒文傑表示，據世界衛生組織顯示，每5人就有1人有精神和情緒困擾，即香港約有170萬至180萬人有這樣的情況，主要是精神情緒上有較多人有抑鬱症或焦慮症，都是跟情感有關，可能是患者在人生或環境裡失去了一些東西，包括關係、健康或工作等，對他造成打擊，產生情緒上的困擾。

家居環境與情緒有著密切關係，往往反映出屋主的內心狀況，不少精神病患者家裡都囤積大量口罩、即棄餐具、衣物等物品，連門都無法打開，均反映出他們的內心世界。

幫手執屋紓緩病情

少金早年患上抑鬱症，住所一度變得髒亂，她坦言受心理關卡影響，令她失去動力，「唔願郁呀，有時好多嘢好容易想鬧人，啲情緒波動」。她向社工傾訴自己的情況，慢慢了解到自己的問題，開始參與義工活動，心境變得開朗起來，「人跳咗出嚟幫手做義工學吓嘢，跳咗出嚟會差好遠」。

少金現在會跟其他義工幫手執屋做「斷捨離」，以改善自己的情緒問題。對此，她指家居囤積大量物品會有壓迫感，情緒就會低落，

「但如果你開番條路，即係你有希望、有路行，心情會好啲，執屋就係咁樣，執屋執埋個心先，兩樣嘢一齊為之開心」。

轉載自晴報