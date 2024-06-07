長壽抗衰老記住2大飲食法則！甚麼是卡路里限制法？11種降膽固醇食物公開！應多吃哪些有顏色食物？

所謂一日之計在於晨！有哈佛醫學系教授便曾出書分享指早餐的重要性，指有意減肥人士以「不吃早餐」減肥隨時弄巧反拙，並建議若想長壽及防老化，可遵守2大飲食法則，包括卡路里限制法及多吃「有顏色的食物」。

哈佛大學客座教授根來秀行醫生曾撰書分享荷爾蒙抗老法則，當中便曾提及早餐的重要性。他指出「不吃早餐」反而容易囤積脂肪，因為經過長時間的睡眠，沒有食物進入身體，身體會習慣將脂肪儲起；而且會令晚上食量變大，令熱量攝取大大增加。

醫生又警告一旦中間空腹時間會太長，會嚴重影響人體的生理時鐘，結果會導致睡眠不足、睡眠品質降低等。由於空腹時間太長，壓力荷爾蒙「皮質醇」的分泌也會增加，對身體造成負面影響。

要長壽及抗衰老，根來秀行醫生分享了2大飲食法則，包括卡路里限制法及多吃「有顏色的食物」，前者理論是將整體飲食所攝取的卡路里，限制為必需卡路里的70％左右，而食物需具5大營養素；後者是因色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。

卡路里限制法 :

1.量的節制

2.營養均衡

3.甚麼食物都吃

4.多食含多酚類「白藜蘆醇」

多吃「有顏色的食物」

關於防止老化，有一個簡單的飲食規則是「攝取有顏色的食物」。色彩繽紛的食物，含有高抗氧化成分。例如，紅通通的番茄含有茄紅素，橘紅色的紅蘿蔔是β胡蘿蔔素，鮭魚的橘粉色，是來自蝦紅素。相對地，人工精製的食品則容易在人體發生氧化。天然未精製的食物，不僅含有豐富的維生素或礦物質，還能降低血液裏的血糖吸收速度。

11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

1. 燕麥

2. 全穀類

3. 豆類

4. 茄子和秋葵

5. 堅果

6. 植物油

7. 水果

8. 大豆

9. 高脂肪魚類

10. 富含甾醇和甾烷醇的食物

11. 纖維補充劑

《TOPick》、《明報》

資料來源：哈佛醫學院

轉載自晴報