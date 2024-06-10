康體通即日起可報名參加康文署免費活動！長者免費參加太極、八段錦班、日營！小童$100學游水、$130玩滑浪風帆！睇埋青少年、特別需要人士活動

為禁止炒場風氣，康文署早前推出「SmartPLAY康體通」，需要實名登記，希望避免轉讓場地的機會。除了可以用作預約場地外，「SmartPLAY康體通」還可以報名參加各類活動或租訂康體設施。暑假將至，一同看看如何使用應用程式報名，睇定有甚麼心水活動！

即日起全民可登記「SmartPLAY康體通」報名參加康文署活動！

假如還未登記「SmartPLAY康體通」，可透過康文署在約240個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處）設立的「SmartPLAY康體通」智能自助服務站一次性完成登記、身份認證和啓動帳戶，亦可透過「SmartPLAY康體通」網頁或流動應用程式進行登記，並使用「智方便」作身份認證，即時啓動帳戶。年滿11歲或以上如持有「智方便」帳戶，可一併完成「SmartPLAY康體通」登記及身份認證。

（圖片來源：政府新聞公報）

而未滿11歲又並未持有香港身份證的人士，須先行於「SmartPLAY康體通」網頁或流動應用程式進行登記，遞交網上申請時則需要上載個人身份證明文件，即香港出生證明書、簽證身份書、回港證或前往港澳通行證（俗稱單程證）。

康文署會於10個工作天內處理申請，持有香港出生證明書的兒童，須帶同香港出生證明書正本親身到各區設有訂場櫃枱的康樂場地辦理認證手續；如持有有效簽證身份書、回港證或前往港澳通行證（俗稱單程證）的兒童，則須帶同有關文件正本親身到「SmartPLAY康體通」服務中心（地址：九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5M樓）進行身份認證，以便完成用戶登記。

（圖片來源：康文署）

登記「SmartPLAY康體通」請按此

不同年齡層活動詳情公開！大部分長者活動費用全免！

「SmartPLAY康體通」除了可以預約場地，從此不用鬥早到體育館排隊Book場外，還可看到有甚麼開放報名的活動。一到訪「SmartPLAY康體通」網頁就看到活動列表，活動被分為7大類，以及「按運動列表瀏覽」。康文署有專門為成人、長者、小童等的活動，甚至有照顧到殘疾人士、自閉症患者等有特別需要人士的興趣班！

誰說長者退休生活必定苦悶？大家可以報名康文署活動，認識新朋友！長者至愛的靜態運動，如太極、八段錦、健美操都有，至於活潑一點的老友記就可以考慮參加日營，跟差不多年紀的參加者玩樂一整天。最吸引是，長者活動大多費用全免，大家大可按興趣選擇！

（圖片來源：Envato）

另外亦設有成人、小童、青少年的活動。成年人假如想增加一下自己的運動量，可以考慮各式各樣的游泳班及羽毛訓練班，而小童的活動更加多元化，有夏日必備下海滑浪風帆體驗，亦有斯文兒童友善的社交舞等！即使身體有特殊需要，如肢體殘障、聽力或視力障礙亦無阻你尋找興趣，康文署亦有適合你的活動，與同路人一同學習新事物！

部分活動需要先在網上報名，再以「先到先得」或抽籤確認名額，而部分則可以即場報名。現在即睇不同年齡層及類別有甚麼值得參與的活動，學識怎樣運用「SmartPLAY康體通」後，就可以定期看看有甚麼適合自己的活動，無論3歲，還是80歲，都可以發展新興趣！

（圖片來源：康體通網頁）

活動列表請按此

【長者】

1. 長者八段錦訓練班

日期：6月11日至7月6日（逢星期二、四、六）

時間：上午7時至上午8時

地點：景林邨景榕樓側球場

年齡：60+

費用：免費

報名方式：網上報名請按此

2. 長者社交舞同樂日

日期：6月13日（星期四）

時間：上午9時至上午11時

地點：港島東體育館

報名方式：即場報名

年齡：60+

費用：免費

詳情請按此

3. 長者康體匯敘—門球同樂

日期：即日起至6月25日（逢星期二）

時間：上午9時半至上午11時半

地點：荔枝角公園體育館

報名方式：即場報名

年齡：60+

費用：免費

詳情請按此

4. 長者康體匯敘—乒乓球

日期：即日起至6月28日（逢星期二）

時間：上午9時15分至上午11時45分

地點：曉光街體育館

報名方式：即場報名

年齡：60+

費用：免費

詳情請按此

5. 長者日營

日期：6月18日（逢星期二）

時間：上午9時至下午5時

地點：西貢戶外康樂中心

年齡：60+

費用：免費

報名方式：網上報名請按此

【成人】

1. 成人羽毛球訓練班

日期：7月29日至8月29日（星期一、四）

時間：下午2至4時

地點：友愛體育館

年齡：18+

費用：$118

報名方式：抽籤

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2. 成人胸泳訓練班（第一階段）

日期：7月2至25日（星期二、四、五）

時間：晚上8至9時

地點：維多利亞公園游泳池

年齡：18+

費用：$100

報名方式：抽籤

詳情請按此

【有特別需要人士】

1. 自閉症人士現代舞訓練班

日期：7月3日至8月2日（星期三、五）

時間：下午4至6時

地點：兆麟體育館

年齡：7+

費用：免費

報名方式：網上報名，先到先得

詳情請按此

2. 視障人士身心伸展同樂日

日期：7月10日（星期三）

時間：上午10時至下午12時

地點：五旬節聖潔會靈光白普理失明人中心

年齡：20+

費用：免費

報名方式：網上報名，先到先得

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3. 肢體傷殘人士身心伸展訓練班

日期：7月14日至8月25日（逢星期日）（8月4日除外）

時間：下午4至6時

地點：何文田體育館

年齡：15+

費用：免費

報名方式：網上報名，先到先得

詳情請按此

4. 精神病康復者高爾夫球同樂日

日期：7月28日（星期日）

時間：下午3時半至5時半

地點：和宜合道高爾夫球練習場

年齡：8+

費用：免費

報名方式：網上報名，先到先得

詳情請按此

5. 聽障人士箭藝同樂日

日期：7月10日（星期三）

時間：下午3時至4時半

地點：牛池灣公園

年齡：16+

費用：免費

報名方式：網上報名，先到先得

詳情請按此

【小童】

1. 兒童社交舞樂趣班

日期：6月12日至8月14日（逢星期三）

時間：下午4至6時

地點：良田體育館

年齡：7至12歲

費用：$86

報名方式：網上報名請按此

2. 兒童胸泳訓練班（第一階段）

日期：7月2至23日（逢星期二、四、六）

時間：上午9至10時

地點：城門谷游泳池

年齡：5至8歲

費用：$100

報名方式：抽籤

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3. 兒童柔道訓練班

日期：7月6日至9月7日（逢星期六）

時間：下午5至7時

地點：朗屏體育館

年齡：6至11歲

費用：$65

報名方式：抽籤

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4. 兒童普及體操訓練班

日期：7月16日至8月15日（逢星期二、四）

時間：上午9至11時

地點：鴨脷洲體育館

年齡：6至12歲

費用：$54

報名方式：抽籤

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5. 兒童初級滑浪風帆訓練班

日期：7月19至26日（逢星期五）

時間：上午9至下午5時

地點：創興水上活動中心

年齡：8至13歲

費用：$130

報名方式：抽籤

詳情請按此（insert link: ）

【青少年】

1. 青少年運動攀登同樂日

日期：7月13日（星期六）

時間：下午1至3時

地點：荃灣體育館

年齡：12至18歲

費用：免費

報名方式：抽籤

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2. 青少年三人籃球同樂日

日期：7月13日（星期六）

時間：下午2至5時

地點：東涌文東路公園（籃球場）

年齡：14至22歲

費用：免費

報名方式：抽籤

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3. 青少年滑板同樂日

日期：7月27日（星期六）

時間：下午2至3時半

地點：天水圍公園

年齡：10至17歲

費用：免費

報名方式：抽籤

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