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消委會食油｜巿面食油6成含致癌物、7成含塑化劑！專家教你兩招健康揀油+盤點15款不含基因致癌物食油清單健康解迷：消委會食油
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消委會食油 ｜ 巿面食油6成含致癌物、7成含塑化劑！專家教你兩招健康揀油+盤點15款不含基因致癌物食油清單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大多家庭都會使用橄欖油、花生油等食油烹調。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上50款食油，當中發現有接近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，此外有2款食油驗出基因致癌物「苯並[a]芘」，另有7成樣本被檢出有塑化劑。為此，TOPick近日搜羅了市面上食油，整理出15款不含基因致癌物的安全選擇，全部在香港都有售。

 

15款不含基因致癌物

 

　　消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本被檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

 

　　為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：

牌子+ 產品名稱：
Carbonell
Aceite de Oliva Virgen EXtra Extra Virgin Olive Oil
售價：$69
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
MASSERIE diSANT'ERAMO
Extra Virgin Olive Oil Delicte Cold Extraction
售價：$110
總評：5*


牌子+ 產品名稱：
百益Filippo Berio
Extra Virgin Olive Oil
售價：$189
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
Meadows
Extra Virgina Oilve Oil
售價：$181
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
Primtori
Organic Extra Virgin Olive Oil
售價：$55
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
伯爵 Borges
Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
售價：$138
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
百得利 Bertolli
特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste
售價：$122
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
樂家Colavita
特純橄欖油(冷壓) Extra Virgin Olive Oil (Cold Production)
售價：$84.9
總評：5*


牌子+ 產品名稱：
City'super
Organic Extra Virgin Olive Oil
售價：$92
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
加利奧 Casino
Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
售價：$118
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
La Tourangelle
Avocado Oil
售價：$118
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
Grove
Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
售價：$109
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
Primo
Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed
售價：$115
總評：4.5*

牌子+ 產品名稱：
Showa
Light Canola Oil (Added Vitamin E)
售價：$68
總評：5*

牌子+ 產品名稱：
Cleanspring
Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)
售價：$79
總評：5*

資料來源：消委會

 

2大選用食油貼士

 

　　消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：

 

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

‧食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。

‧烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。


‧另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。


50款食油煙點大不同！


烹調溫度：
油炸(2)
雞塊191度
雞柳條177度
蝦、魚柳160度

烤焗(1)
高溫hot oven 200-230度
較熱Moderately hot 190-200度
溫和Moderate 180-190度

煙點
26款200度
17款180度
7款180度以下

選擇食油我煙點需高於烹調溫度，避免產生大量油煙。

註：
(1)資料來源自美國國家標準暨技術研究院物理測量實驗實。
(2)資料來源自美國農茶業部(USDA)的食品安全及檢查署(FSIS)，不同食物的烹調時間長短不一。
（圖片來源：消委會）



2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

　　如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

‧當油炸用食油顏色明顯變深。
‧出現明顯油膉味。
‧於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

 

食油脂肪酸都有「好」、「壞」？

多元不飽和脂肪酸


‧降低壞膽固醇水平
‧降低心血管疾病風險


‧過量可能增加血脂過氧化和血管發炎的風險，特別是維他命攝入量低時

 

單元不飽和脂肪酸


‧降低壞膽固醇水平
‧降低心血管疾病風險

 

飽和脂肪酸


‧增體內壞膽固醇水平
‧增患心血管疾病風險

 

反式脂肪酸


‧增體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平
‧增患心血管疾病風險

 

　　緊記！食油過量攝入會令體量增加！

 

轉載自晴報

　

Tags:#基因#消費者委員會#花生油#塑化劑#環氧#食油#煮食油#致癌物#消委會#高溫烹調#油炸#橄欖油#葵花籽油#牛油果油#營養
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