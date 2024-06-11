消委會食油 ｜ 巿面食油6成含致癌物、7成含塑化劑！專家教你兩招健康揀油+盤點15款不含基因致癌物食油清單
大多家庭都會使用橄欖油、花生油等食油烹調。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上50款食油，當中發現有接近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，此外有2款食油驗出基因致癌物「苯並[a]芘」，另有7成樣本被檢出有塑化劑。為此，TOPick近日搜羅了市面上食油，整理出15款不含基因致癌物的安全選擇，全部在香港都有售。
15款不含基因致癌物
消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本被檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。
為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：
牌子+ 產品名稱：
Carbonell
Aceite de Oliva Virgen EXtra Extra Virgin Olive Oil
售價：$69
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
MASSERIE diSANT'ERAMO
Extra Virgin Olive Oil Delicte Cold Extraction
售價：$110
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
百益Filippo Berio
Extra Virgin Olive Oil
售價：$189
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
Meadows
Extra Virgina Oilve Oil
售價：$181
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
Primtori
Organic Extra Virgin Olive Oil
售價：$55
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
伯爵 Borges
Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original
售價：$138
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
百得利 Bertolli
特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste
售價：$122
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
樂家Colavita
特純橄欖油(冷壓) Extra Virgin Olive Oil (Cold Production)
售價：$84.9
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
City'super
Organic Extra Virgin Olive Oil
售價：$92
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
加利奧 Casino
Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil
售價：$118
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
La Tourangelle
Avocado Oil
售價：$118
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
Grove
Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil
售價：$109
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
Primo
Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed
售價：$115
總評：4.5*
牌子+ 產品名稱：
Showa
Light Canola Oil (Added Vitamin E)
售價：$68
總評：5*
牌子+ 產品名稱：
Cleanspring
Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)
售價：$79
總評：5*
資料來源：消委會
2大選用食油貼士
消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：
1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？
‧食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。
‧烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
‧另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。
50款食油煙點大不同！
烹調溫度：
油炸(2)
雞塊191度
雞柳條177度
蝦、魚柳160度
烤焗(1)
高溫hot oven 200-230度
較熱Moderately hot 190-200度
溫和Moderate 180-190度
煙點
26款200度
17款180度
7款180度以下
選擇食油我煙點需高於烹調溫度，避免產生大量油煙。
註：
(1)資料來源自美國國家標準暨技術研究院物理測量實驗實。
(2)資料來源自美國農茶業部(USDA)的食品安全及檢查署(FSIS)，不同食物的烹調時間長短不一。
（圖片來源：消委會）
2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？
如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：
‧當油炸用食油顏色明顯變深。
‧出現明顯油膉味。
‧於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。
食油脂肪酸都有「好」、「壞」？
多元不飽和脂肪酸
好
‧降低壞膽固醇水平
‧降低心血管疾病風險
壞
‧過量可能增加血脂過氧化和血管發炎的風險，特別是維他命攝入量低時
單元不飽和脂肪酸
好
‧降低壞膽固醇水平
‧降低心血管疾病風險
飽和脂肪酸
壞
‧增體內壞膽固醇水平
‧增患心血管疾病風險
反式脂肪酸
壞
‧增體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平
‧增患心血管疾病風險
緊記！食油過量攝入會令體量增加！
Comment
暫無回應