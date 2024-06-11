消委會食油 ｜ 巿面食油6成含致癌物、7成含塑化劑！專家教你兩招健康揀油+盤點15款不含基因致癌物食油清單

大多家庭都會使用橄欖油、花生油等食油烹調。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上50款食油，當中發現有接近6成樣本檢出基因致癌物「環氧丙醇」，此外有2款食油驗出基因致癌物「苯並[a]芘」，另有7成樣本被檢出有塑化劑。為此，TOPick近日搜羅了市面上食油，整理出15款不含基因致癌物的安全選擇，全部在香港都有售。

15款不含基因致癌物

消委會於2022年7月測試了市面上50款食油，測試結果發現有29款樣本被檢出含基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100至2,000微克，有2款均超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤）；同時發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，含量雖合乎香港限制水平，但有1款檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。此外，有35款樣本被檢出有塑化劑。

為此，下列整理出15款不含環氧丙醇的食油名單，供大家參考：



牌子+ 產品名稱：

Carbonell

Aceite de Oliva Virgen EXtra Extra Virgin Olive Oil

售價：$69

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

MASSERIE diSANT'ERAMO

Extra Virgin Olive Oil Delicte Cold Extraction

售價：$110

總評：5*





牌子+ 產品名稱：

百益Filippo Berio

Extra Virgin Olive Oil

售價：$189

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

Meadows

Extra Virgina Oilve Oil

售價：$181

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

Primtori

Organic Extra Virgin Olive Oil

售價：$55

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

伯爵 Borges

Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original

售價：$138

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

百得利 Bertolli

特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste

售價：$122

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

樂家Colavita

特純橄欖油(冷壓) Extra Virgin Olive Oil (Cold Production)

售價：$84.9

總評：5*





牌子+ 產品名稱：

City'super

Organic Extra Virgin Olive Oil

售價：$92

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

加利奧 Casino

Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil

售價：$118

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

La Tourangelle

Avocado Oil

售價：$118

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

Grove

Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil

售價：$109

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

Primo

Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

售價：$115

總評：4.5*



牌子+ 產品名稱：

Showa

Light Canola Oil (Added Vitamin E)

售價：$68

總評：5*



牌子+ 產品名稱：

Cleanspring

Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)

售價：$79

總評：5*



資料來源：消委會

2大選用食油貼士

消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食油，消委會亦訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出兩大常見疑問：

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？



‧食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。

‧烘焗時食油一般不會重複使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。



‧另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。





50款食油煙點大不同！



烹調溫度：

油炸(2)

雞塊191度

雞柳條177度

蝦、魚柳160度



烤焗(1)

高溫hot oven 200-230度

較熱Moderately hot 190-200度

溫和Moderate 180-190度



煙點

26款200度

17款180度

7款180度以下



選擇食油我煙點需高於烹調溫度，避免產生大量油煙。



註：

(1)資料來源自美國國家標準暨技術研究院物理測量實驗實。

(2)資料來源自美國農茶業部(USDA)的食品安全及檢查署(FSIS)，不同食物的烹調時間長短不一。

（圖片來源：消委會）







2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？



如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：



‧當油炸用食油顏色明顯變深。

‧出現明顯油膉味。

‧於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

食油脂肪酸都有「好」、「壞」？



多元不飽和脂肪酸



好

‧降低壞膽固醇水平

‧降低心血管疾病風險



壞

‧過量可能增加血脂過氧化和血管發炎的風險，特別是維他命攝入量低時

單元不飽和脂肪酸



好

‧降低壞膽固醇水平

‧降低心血管疾病風險

飽和脂肪酸



壞

‧增體內壞膽固醇水平

‧增患心血管疾病風險

反式脂肪酸



壞

‧增體內壞膽固醇水平，同時降低好膽固醇水平

‧增患心血管疾病風險

緊記！食油過量攝入會令體量增加！

轉載自晴報



