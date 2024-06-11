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健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查
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健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品 / 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　「健康就是金錢」，香港人愈來愈注重健康，周不時會買適合自己的營養補充品服用，希望身體變得強壯。第17屆健康博覽於6月14至16日在會展舉行，場內有多達 150 個健康品牌攤位，大家更可以$1、$10及$50優惠價搶購4,000件健康產品，另外在父親節當日打卡也送保健產品及不同著數！即刻看看有甚麼優惠啱你！

 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

第16屆健康博覽會場照片

（圖片來源：健康博覽）

 

健康博覽2024 ︳ 1. $1、$10、$50健康產品現場發售！益生菌、護眼產品都有！

 

　　會場設有各大健康品牌攤位，讓你一次過買勻各種健康好物，當中必睇「會場震撼價」健康產品，包括最受歡迎的護心寶、羊肚菌、益生菌、靈芝蟲草高麗參、關節通、護眼藍莓素、鹿茸高麗紅蔘、八頭鮑魚罐頭等，多達4,000件精選產品將以$1、$10、$50發售！

 

【部分$1產品推介】

 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）
 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）
 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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健康博覽2024 ︳ 2. 父親節推廣活動！打卡即送價值高達$328健康保健產品！

 

　　健康博覽展期撞正父親節，大會在今個周末將推出連串父親節打卡優惠！例如K07攤位「心花怒放 喜迎九運」，只要子女與父親於攤位拍照打卡，即送健康保健產品乙份！大家需讚好《健康博覽》facebook專頁 ，並將「你的動態消息」設為預設，然後與父親於「心花怒放 喜迎九運」拍照打卡，將照片上傳到個人facebook及hashtag「#健康博覽」後，出示帖文予工作人員核對，就有機會獲得安迅康MAG-O3™️高濃度魚油60粒（價值$288）、複合益生菌粉劑（葡萄味）30條/包（價值$328）或草姬亮目丸60粒（價值$298）！每日限量500份，共1,500份，送完即止！大家切勿錯過這個輕鬆賺取的著數！

 

換領方法：

1. 讚好《健康博覽》facebook專頁，並將「你的動態消息」設為預設

2. 子女與父親於「心花怒放喜迎九運」拍照打

3. 將照片上傳到個人facebook及hashtag#健康博覽

4. 出示帖文予大會工作人員核對

 

健康保健產品：

1. 安迅康MAG-O3™️高濃度魚油60粒（價值$288）或

2. 複合益生菌粉劑（葡萄味）30條/包（價值$328）或

3. 草姬亮目丸60粒（價值$298）

 

健康博覽2024 ︳ 3. 玩遊戲免費獲港安超聲波乳房檢查！

 

　　講到健康，怎少得身體檢查！在6月14日2時至2時半及6月15日4時半至5時，星級健康大使團—謝雪心、蘇珊、敖嘉年、杜大偉於主舞台與大家分享健康心得，並跟在場觀眾玩問答遊戲。答中問題可獲贈港安醫療中心（太古坊）免費超聲波乳房檢查，共40個名額！

 

健康博覽2024 ︳ 4. 三日馬拉松式講座及工作坊講中風、癌症等最新資訊！

 

　　會場內除了有大量健康產品外，還在主舞台及健康工作坊區域舉行很多免費講座及工作坊，講解不同疾病及治療如三高、骨質疏鬆、癌症等，讓大家更了解自己的身體狀況，萬一患上不同的毛病，亦有基本知識，不用太擔心！

 

【6月14日講座推介】

 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

6月14日主舞台請按此

 

【6月14日工作坊推介】

 

健康博覽6.14起一連三日免費入場！狂掃$1起護眼、骨質疏鬆等健康產品！父親節打卡即送$328保健品/ 玩遊戲嬴免費超聲波乳房檢查

（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

6月14日健康工作坊請按此

 

【6月15日講座推介】

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）



6月15日主舞台請按此

 

【6月15日工作坊推介】

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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6月15日健康工作坊請按此

 

【6月16日講座推介】

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）

 

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（圖片來源：Health Expo 健康博覽Facebook）


6月16日主舞台講座請按此

 

健康博覽2024 ︳ 5. 「智.健康」專區介紹創科保健產品！方便照顧長者！

 

　　根據統計，本港有約九萬人即四成長者需由65歲以上親友照顧，「以老護老」的情況很常見，假如有創科保健產品可以幫助日常生活護理，無論是被照顧，抑或照顧者的生活亦比較輕鬆！

 

 

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Chairplus自立拐杖凳
（圖片來源：健康博覽）

 

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睿程製作社無障礙衣服
（圖片來源：健康博覽）

 

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Kite 2藍牙助聽耳機
（圖片來源：健康博覽）

 

第17屆健康博覽

日期：6月14至16日（星期五、六、日）

時間：上午11時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心（Hall 3DE）

費用：免費入場

網址請按此

Tags:#健康博覽#癌症#講座#工作坊#三高#四高#保健#營養#乳癌#骨質疏鬆#照顧者#血壓#痛症#營養補充品#Health Expo
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