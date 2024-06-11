夏天飲食 ｜ 盛夏當空汗流浹背，一杯降溫解暑素飲品透心涼！今期素食譜：火籠果椰奶撞蝶豆花珍珠

印度中部和北部，過去的幾個星期，氣溫高達45度，令很多人不幸離世。上個月，泰國曼谷市，因為預料體感溫度將高至50度，造成身體不適或死亡的可能，而發布了高溫警告。由於強大的高氣壓來襲，將會為美國加洲，迎來今年第一場持續多日的熱浪……

春天過去，夏日來臨。位處亞熱帶地區，潮濕悶熱的天氣，本應習以為常。可是，隨著氣候變遷，加上各種氣體的排放，都市的體感溫度，可以說一年要比一年的高。觀乎歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）的公布，2023年全球地表平均氣溫，比2016年增加了攝氏0.17度，甚至比工業化前多出了1.48度。

小時候，每到夏日，總嚷著去海灘游泳，吃個大西瓜，喝一口冰涼的可樂，以求消一消暑。人長大了以後，解暑的方法，反而是留在冷氣房間裏，動也不動的，以求太陽早點下山，炎熱的感覺稍稍退去。如果逼不得已要在外跑，必拿著一大杯清涼的手搖，邊走著，邊喝著，邊捧著小電風扇來散熱。

盛夏當空，汗流浹背。在補充水份，與降溫解暑的同時，有甚麼比喝著一杯清涼的飲料，來得簡單直接的呢？！