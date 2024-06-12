歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
WoW WoW星期三：精選保健品低至$99！ (只限今天)
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
移英港女狂脫髮疑與水質有關？醫生拆解硬水致脫髮迷思、教正確洗頭方法！預防靠4大營養素+2個生活習慣
健康Tips
醫生解說
食得有營

移英港女狂脫髮疑與水質有關？醫生拆解硬水致脫髮迷思、教正確洗頭方法！預防靠4大營養素+2個生活習慣

健康解「迷」
健康解「迷」

　　脫髮問題真令人煩惱！一名移英港女發現移民後出現大量脫髮問題，急網上發文尋求生髮妙方。有網民推測是因為水質問題導致脫髮問題日益嚴重，亦有熱心網民集思廣益，提議各種生髮方法，多吃一種食物可有助生髮，幫助女事主解決脫髮問題。有醫生拆解水質影響頭髮生長的原理，指水質未必是直接成因。

 

　　該名移英港女在「食在英國／超市好物／飲食情報分享區」中發文分享自己移民英國後出現大量脫髮問題，欲詢問網民防脫髮妙法。

 

　　搬咗嚟英國之後開始甩頭髮，甩得好勁，想問問大家有無咩方法減少甩頭髮？

 

網民盤點3大脫髮成因 揭或與水質有關

 

　　帖文下有不少網民表示感同身受，指他們初移民英國時亦同樣遭遇脫髮問題。網民集思廣益，盤點3大脫髮原因如下：

 

● 1. 缺乏維他命D／鐵質

● 2. 硬水導致脫髮

● 3. 壓力

 

網民建議：可多吃黑芝麻粉或黑豆粉生髮

 

　　女事主指自己居住在硬水區，大部分網民亦指硬水對於脫髮有影響。故此，有網民提議事主可自行安裝過濾器或軟水器，「喺沖涼花灑加個Filter過濾啲礦物質」，可以減少水質問題導致嚴重脫髮。亦有網民估計事主可能是缺乏某種維他命或礦物質，導致脫髮問題，建議她可以服食營養補充品補充鐵質，或多出外曬曬太陽吸取維他命D，也有建議食黑芝麻粉或黑豆粉，指這對烏髮防脫髮有裨益；甚至有網民建議轉用護髮及防脫髮洗頭水，可大大的改善脫髮問題。另有網民估計可能是心理壓力導致生理失調，造成脫髮；或根據天氣變化，可減少洗頭次數，減少掉髮的機會。

 

網民有乜講

 

● 食biotin

● 有機會係用硬水洗頭導致脫髮，你住邊度？可以喺沖涼花灑加個Filter過濾啲礦物質。

● 缺鐵都會脫髮。

● 剪晒就唔會再甩。

● 裝軟水器有用。

● 唔好日日洗頭，我隔日洗頭之後，而家ok !

 

醫生拆解硬水脫髮之謎

 

　　到底硬水是否會導致脫髮？據了解，水的軟硬度取決於當中的礦物質含量，尤其是鈣和鎂。軟水礦物質含量少，硬水每公升水礦物質含量，介於120到180毫克之間、甚至更高。台灣皮膚科醫生游鴻儒曾在過往訪問中提醒，用硬水洗頭要小心。他指出，

 

　　硬水裏礦物質，它很容易跟我們所謂的界面活性劑，就清潔劑裏面的界面活性劑結合，那沉澱在毛髮或皮膚表面，毛髮變得乾燥，比較容易毛鱗會受損，比較容易脫髮。

 

　　游醫生指，使用硬水洗頭並不會直接導致脫髮或禿頭，但因為硬水讓洗頭水難以起泡，大大降低清潔效果，加上礦物質和洗髮精產生化學反應，物質殘留在頭髮上讓髮絲變得粗糙脆弱，容易斷裂，間接導致脫髮。故此，他建議，若使用硬水洗頭或需要沖到3次水，或甚至4次水，把殘留物盡量清洗乾淨，然後擦乾。

 

預防脫髮6大重點

 

　　台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中曾提及預防脫髮6大重點：

 

　　補充足夠鐵質：鐵與氧氣輸送及利用有關，鐵不足會令正常頭髮的生長周期中斷，過往有研究發現，與沒有掉髮問題的人相比，掉髮的人頭髮鐵質含量往往較低；營養師建議進食鴨血、蜆、牛肉、紅莧菜等食物。

 

　　補充足夠維他命D：過往有研究發現，接近80%有脫髮問題的人都缺乏維他命D。維他命D能控制毛囊生長周期和毛髮角質的表現，與毛囊健康及頭髮生長有密切關係，其實只要每天曬20至30分鐘太陽，就能透過身體自行合成來以獲得大部分的維他命D；如果日曬不足亦可靠部分食物和營養補充劑作補充，例如三文魚、鯖魚、蛋黃、維他命D補充劑等。

 

　　補充足夠鋅：程涵宇表示，鋅可輔助數百種酵素作用，能修復和幫助頭髮生長，並維持毛囊的正常代謝，缺乏則容易造成毛髮容易斷裂、脫髮、禿頭與休止期脫髮（壓力性脫髮），建議進食蠔、蝦、瘦肉、板腱牛、南瓜籽等食物。

 

　　補充足夠蛋白質：充足的蛋白質是頭髮生長的必備條件，如果過度節食減肥，或會造成熱量及蛋白質缺乏，從而令頭髮生長異常，導致掉髮問題出現。程涵宇建議進食雞肉、豆類、海鮮等食物。

 

　　避免煙酒習慣：習慣性的煙酒習慣會導致頭皮皮脂腺分泌過剩，阻塞毛囊的營養供給，最終導致頭髮吸收不到養分而造成脫髮問題。

 

　　保持良好睡眠質素：程涵宇表示，睡覺時身體會修復長頭髮所需蛋白質及荷爾蒙，均是對於頭髮生命周期至關重要的因子，如果睡眠質素欠佳就容易造成頭髮稀疏及脫髮。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#網絡熱話#移民#英國#脫髮#甩頭髮#皮膚科#水質#硬水#識食#營養#鐵質#維他命D#蛋白質#鋅
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生