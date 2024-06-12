傳染病 ｜ 南亞地區爆「剛果病毒」奪2人性命！經蜱蟲傳播、恐致眼鼻出血！嚴重者發病2週內有致命風險！即睇5招預防蜱蟲叮咬

巴基斯坦近期爆發一種名為剛果病毒（CCHF）的致命傳染病，目前至少有2人因此死亡，由於疾病是透過蜱蟲叮咬，可感染人畜，巴基斯坦當局已緊急頒布防護措施，包括向飼養牲畜戶的農場噴灑消毒藥物及對牲口進行檢查，防止病毒擴散。

根據外國傳媒報導，巴基斯坦當地一間醫院早前接收了2名感染了剛果病毒 (CCHF)的2名男女病患，先後於5月3日及5月18日病逝。有疑似病患目前已經留院達2個月，據了解，病患的病徵除了發高燒，還包括鼻子流血。由於病毒十分可怕，因此當局十分重視事件。

疫情爆發致2人死亡後，巴基斯坦當局於多個地區頒布緊急狀態，為阻疫情擴大失控、展開大規模行噴灑和清潔作業，當局已在多個地點設立檢查站，並在11個市場駐守，以全天候確保所有市場的動物健康與衛生；同時也提醒民眾，在前往市場購買祭祀動物時，避免攜帶兒童，並建議穿著淺色衣服、避免直接觸摸動物，並塗抹驅蟲藥以防感染CCHF病毒。

據報導指，被感染的患者可能會出現關節疼痛、頭痛、嘔吐及眼睛出血等症狀，隨著病情加重，還可能出現嚴重流鼻血和大範圍嚴重瘀傷，在發病的2週內就有高致命風險，死亡率約為30%。

CCHF死亡率約30%

根據衛生署資料，CCHF是一種急性病毒傳染病，被蜱叮咬後的潛伏期約1-3日。患者通常突然發燒、乏力、頭暈、頭痛、眼睛疼痛等病徵。患者亦可能有噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛。大多數個案有肝炎的跡象，嚴重的病人可能會出現急性腎臟衰竭，肝功能衰竭或肺功能衰竭。死亡率約30%。

至於傳播方法，人類大多因被帶有該病毒的蜱叮咬而受感染。醫護人員經直接接觸患者體液或分泌物、或牧民屠宰帶有該病毒的動物時亦可被感染。

避免蜱蟲叮咬

據本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸到可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

1. 如在草叢或矮樹叢中行走，應穿著長袖衫及長褲

2. 穿上鞋子和長褲，把褲腳藏於襪子內

3. 在衣服和外露的皮膚噴塗驅蟲劑

4. 與寵物遠足或在長草叢中行走後，查看寵物的身體有沒有蜱

5. 保持寵物及其棲息的地方整潔

資料來源：食物環境衛生署

轉載自晴報