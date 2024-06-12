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抗衰老 ｜ 40歲後需攝取4大營養素！18種抗衰老食物逐個數！邊種海鮮助預防失智、提升免疫力？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　隨著年齡增長，補充充足營養素尤其重要。台灣有內科專科醫生曾分享40歲後必備的4種營養素，另推介了18款食物，以維持皮膚健康，提升精神及免疫力，更有預防失智之效。

 

　　台灣內科專科醫生傅裕翔曾分享，身體的營養素隨著年紀增長智一直流失，如沒有適當補充，容易出現貧血、容易疲倦、健忘、食慾不佳、頭暈等小毛病，長遠恐會釀成大問題。

 

　　傅裕翔分享，40歲後必備鈣、維他命D、鐵，以及維他命B12共4種營養素，並表示可透過日常飲食來攝取。點擊下圖看18種推介食物：

 

鈣質食物推介

 

● 牛奶

● 羊奶

● 乳酪

● 雞蛋

● 小魚乾

● 蝦

 

維他命D食物推介

 

● 三文魚

● 秋刀魚

● 羅非魚

 

鐵質食物推介

 

● 紅肉

● 糙米

● 紅豆

● 蝦

● 雞蛋

 

維他命B12食物推介

 

● 花蛤

● 豬潤

● 生蠔

● 蛋黃

 

資料來源：台灣內科專科醫生傅裕翔

 

　　他表示，缺乏鈣質可引致骨質疏鬆、牙齒提早掉落，以及失眠、心悸等問題；而維他命D有助抗發炎、促進骨骼、牙齒健康，多曬太陽更可助吸收維他命D；至於鐵質影響造血功能，若經常貧血、疲倦嗜睡、臉色蒼白、頭暈，可能就是身體缺乏鐵質的警號；最後是屬於「水溶性維他命」的維他命B12，需要不斷補充，有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力。

 

5大卵巢抗衰老必吃營養素

 

　　女士要養生，尤其要注重卵巢保養。台灣營養師高敏敏就曾推介，多補充5大營養素，可助延緩卵巢衰老速度。

 

　　高敏敏表示，現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題包括月經絮亂、難以懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。因此，提早抗衰老非常重要，她並分享了5大卵巢抗衰老必吃營養素，以及1款食物：

 

1. 大豆異黃酮

● 富含植物性雌激素，可抗氧化、延緩老化。

● 例如：豆漿、板豆腐、枝豆、味增

 

2. 肌醇（ 維他命D8）

● 水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數，提高受精率，提升胚胎品質。

● 例如：粟米、燕麥、椰菜、橘子

 

3. 葉酸（維他命B9）

● 水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數。

● 緩解老化，改善不規則排卵，減少罹患子宮卵巢癌機率。

● 例如：深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧

 

4. 輔酶Q10

● 提高卵子品質，維持卵巢健康。

● 例如：大豆、橄欖油、牛肉、核桃

 

5. 維他命D3

● 提高卵子品質、卵巢功能，加强濾泡發育。

● 例如：吞拿魚、香菇、牛奶、曬太陽

 

資料來源：營養師高敏敏

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#營養師#骨質疏鬆#頭暈#營養素#養生#貧血#維他命
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