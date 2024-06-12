食物安全 ｜ 19歲少年吃煎蛋疑食物中毒身亡！食安中心：沙門氏菌可引致食物中毒！吃蛋必買這9款品質安全雞蛋

吃雞蛋要小心！近日，馬來西亞一名17歲少年在與家人一同吃煎蛋後，出現胃痛情況，不久更情況惡化斃命家中！有猜測指出，相信少年是吃了受到細菌感染的雞蛋，導致食物中毒而喪命。

綜合外媒報道，在意外發生前，少年的母親在位於雙溪金金一所宗教學校參與活動後，從學校帶了煎蛋及炒米粉回家。少年及其父母吃了煎蛋，其中少年更吃了3隻；而家中2名女兒則只吃了炒米粉。

不久後，少年及其父母3人出現胃痛情況；父親於10日前往診所就醫，而他當時以為兒子沒事。結果當他中午回到家時，竟發現兒子已於家中斃命，令他震驚悲痛不已。父親表示，聽説他們進食的學校外帶食物，是由當日活動組織者所訂購，懷疑那些食物有問題導致了兒子食物中毒身亡。

同時，當地雪州伊斯蘭宗教局證實收到了該宗食物中毒身亡案件的報告。局長拿督莫哈末沙芝表示，舉辦活動的雙溪金金宗教學校，涉及了2宗食物中毒引致死亡的案件，均與第三方外來人員有關；而該校學生則沒有出現食物中毒跡象。目前，當局正在等待確認事件報告，將由警方就事件發佈聲明。

雞蛋與沙門氏菌食物中毒

本港食物安全衛生中心指出，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一。雖然徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75℃及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌，但吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒，本地及海外的流行病學調查均指出，不少沙門氏菌食物中毒個案是由於進食了蛋或蛋製品。

大部分人會在6至72小時內出現症狀，包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等，病程為2至7天。大部分情況下，患者毋須治療即可康復，但是長者、嬰兒及免疫力較弱的人病情通常較為嚴重，甚至可引致死亡。

食安中心：安全進食雞蛋貼士

● 光顧信譽良好和可靠的供應商；

● 洗淨沾有污漬的蛋，並盡快食用；

● 避免使用有裂痕的蛋；

● 把有殼蛋冷藏貯存；

● 煮蛋時須把整隻蛋煮熱至最少攝氏70度，蛋白及蛋黃也變得凝固為止；

● 炒蛋或煎蛋時，每次只配製小份量，並把蛋炒或煎至凝固（各部分都不會流動）；

● 烚蛋時，則須視乎蛋的大小及水的溫度，烹煮時間或需至少7至9分鐘，以確保蛋黃凝固。

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雪櫻姬日本白蛋

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轉載自晴報