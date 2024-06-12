歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
陸叔《2024投資心法 ‧ 養生之道》免費財富與健康講座
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法
健康Tips
心臟病
哮喘
長者疾病
醫生解說

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　「歌神」張學友在台灣開展小巨蛋演唱會時，不幸感染呼吸道合胞病毒（RSV），出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，迫不得已要取消3場個唱！現時最新消息指，餘下3場於本周五至日（6月14至16日）的演唱會將如期舉行，並於明年3月同一場地補辦，買了門票的歌迷大可放心！不過張學友病徵與傷風感冒相似，又是否代表此病毒殺傷力甚微？香港感染及傳染病學會前會長、感染及傳染病科專科連慰慈醫生指，萬一高危人士感染RSV，可引致嚴重併發症，因此病情不容忽視！現在一同了解甚麼是RSV，一旦延醫又會出現甚麼嚴重後果？

 

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

張學友因感染RSV病毒取消上周3場小巨蛋演唱會

（圖片來源：KKTIX）

 

Q：甚麼是RSV？

 

　　A：RSV全名為呼吸道合胞病毒，會引致呼吸道疾病的病毒，如支氣管炎、喉嚨發炎等。在香港，RSV很常見，按去年數據顯示，於7至9月的夏天季節較多人受感染，但連醫生提醒，其實全年均有染疫機會。

 

Q：甚麼人是高危一族？他們受感染後會有甚麼較嚴重的病徵？

 

　　A：60歲或以上長者、1歲以下幼兒，以及慢性疾病患者，如患心臟病、心血管疾病及糖尿病患者都是高危一族，他們較大機會在感染RSV後出現併發症，如肺炎，使患者需要呼吸輔助，又或者呼吸衰竭、心臟衰竭，嚴重可致生命危險！假如本身患有哮喘、支氣管擴張或慢性肺阻病等，更會使原來的病情惡化。

 

　　至於1歲以下幼兒，連醫生提到「有數據顯示，有一半1歲以下幼童入院是因感染RSV」。感染此病毒後，日後患上哮喘的機會亦會增加。

 

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

（圖片來源：Envato）

 

Q：RSV病毒感染有甚麼病徵？

 

　　A：RSV所產生的病徵與一般傷風感冒類似，患者會出現如張學友所說的頭痛、發燒、流鼻水、咳嗽、聲音沙啞及喉嚨痛等。不過這些病徵相對輕微，嚴重的話會氣喘、呼吸困難！

 

　　由於臨床診斷難以分辨出病毒，但高危一族出現併發症的機率又較高，因此連醫生叮囑︰「萬一患者屬於高危人士，出現以上病徵或上呼吸道疾病症狀，應盡快求醫，預防併發症」。

 

Q：RSV病毒有甚麼傳播途徑？

 

　　A：病毒可透過飛沫、患者的分泌物傳染，又或者接觸過受污染的雙手、食具等，再觸碰口鼻而間接傳播。潛伏期為1至10天，通常為5至7天。RSV傳染性甚高，所以在社區中散播的速度亦較快。

 

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

（圖片來源：Envato）

 

Q：如何診斷RSV病毒？

 

　　A：單憑臨床觀察難以斷症，一般需要靠樣本測試檢驗結果，而現時市面上亦有一些快速測試可供大家先自行檢測一下。

 

Q：有甚麼治療方法？

 

　　A：RSV暫未有針對性藥物，因此醫生一般會處方一些控制病徵的藥物，例如止咳、止痛藥等，患者通常會在約1至 2星期內痊癒。

 

Q：有甚麼預防方法？

 

　　A：在日常生活中保持良好衛生習慣，可考慮在人多的地方佩戴口罩、勤洗手等均可有效預防RSV。另外，現時香港有兩種針對RSV的預防疫苗，適合60歲或以上人士，讓他們「防患於未然」。如有需要，可以詢問家庭醫生獲得更多資訊。

 

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

（圖片來源：Envato）

張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

香港感染及傳染病學會前會長感染及傳染病科專科連慰慈醫生

 

Tags:#感染及傳染病科#家庭醫學#疫苗#RSV#呼吸道合胞病毒#張學友#小巨蛋#香港感染及傳染病學會#哮喘#心臟病#心血管疾病#連慰慈醫生#喉嚨痛#咳嗽#流鼻水#傷風#感冒
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生