張學友感染RSV取消3場台灣演唱會！醫生：3類人屬高危人士！嚴重可致器官、心臟衰竭？公開8大症狀+預防方法

「歌神」張學友在台灣開展小巨蛋演唱會時，不幸感染呼吸道合胞病毒（RSV），出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，迫不得已要取消3場個唱！現時最新消息指，餘下3場於本周五至日（6月14至16日）的演唱會將如期舉行，並於明年3月同一場地補辦，買了門票的歌迷大可放心！不過張學友病徵與傷風感冒相似，又是否代表此病毒殺傷力甚微？香港感染及傳染病學會前會長、感染及傳染病科專科連慰慈醫生指，萬一高危人士感染RSV，可引致嚴重併發症，因此病情不容忽視！現在一同了解甚麼是RSV，一旦延醫又會出現甚麼嚴重後果？

張學友因感染RSV病毒取消上周3場小巨蛋演唱會

（圖片來源：KKTIX）

Q：甚麼是RSV？

A：RSV全名為呼吸道合胞病毒，會引致呼吸道疾病的病毒，如支氣管炎、喉嚨發炎等。在香港，RSV很常見，按去年數據顯示，於7至9月的夏天季節較多人受感染，但連醫生提醒，其實全年均有染疫機會。

Q：甚麼人是高危一族？他們受感染後會有甚麼較嚴重的病徵？

A：60歲或以上長者、1歲以下幼兒，以及慢性疾病患者，如患心臟病、心血管疾病及糖尿病患者都是高危一族，他們較大機會在感染RSV後出現併發症，如肺炎，使患者需要呼吸輔助，又或者呼吸衰竭、心臟衰竭，嚴重可致生命危險！假如本身患有哮喘、支氣管擴張或慢性肺阻病等，更會使原來的病情惡化。

至於1歲以下幼兒，連醫生提到「有數據顯示，有一半1歲以下幼童入院是因感染RSV」。感染此病毒後，日後患上哮喘的機會亦會增加。

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Q：RSV病毒感染有甚麼病徵？

A：RSV所產生的病徵與一般傷風感冒類似，患者會出現如張學友所說的頭痛、發燒、流鼻水、咳嗽、聲音沙啞及喉嚨痛等。不過這些病徵相對輕微，嚴重的話會氣喘、呼吸困難！

由於臨床診斷難以分辨出病毒，但高危一族出現併發症的機率又較高，因此連醫生叮囑︰「萬一患者屬於高危人士，出現以上病徵或上呼吸道疾病症狀，應盡快求醫，預防併發症」。

Q：RSV病毒有甚麼傳播途徑？

A：病毒可透過飛沫、患者的分泌物傳染，又或者接觸過受污染的雙手、食具等，再觸碰口鼻而間接傳播。潛伏期為1至10天，通常為5至7天。RSV傳染性甚高，所以在社區中散播的速度亦較快。

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Q：如何診斷RSV病毒？

A：單憑臨床觀察難以斷症，一般需要靠樣本測試檢驗結果，而現時市面上亦有一些快速測試可供大家先自行檢測一下。

Q：有甚麼治療方法？

A：RSV暫未有針對性藥物，因此醫生一般會處方一些控制病徵的藥物，例如止咳、止痛藥等，患者通常會在約1至 2星期內痊癒。

Q：有甚麼預防方法？

A：在日常生活中保持良好衛生習慣，可考慮在人多的地方佩戴口罩、勤洗手等均可有效預防RSV。另外，現時香港有兩種針對RSV的預防疫苗，適合60歲或以上人士，讓他們「防患於未然」。如有需要，可以詢問家庭醫生獲得更多資訊。

（圖片來源：Envato）

香港感染及傳染病學會前會長感染及傳染病科專科連慰慈醫生