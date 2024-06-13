蜜雪冰城員工鋅盤洗腳惹熱議！官方稱店主父為燙傷急救！網民難信服︰腳燙傷可以用手摸？

以平價作招徠的內地知名連鎖店驚爆食安憂患！近日有網上影片瘋傳，指控蜜雪冰城於內地某間分店，有員工不顧衛生，竟然於廚房鋅盤洗腳。由於影片引起大批網民熱議，官方於是緊急回應稱，涉事者是因燙傷才有此舉動，涉事店舖已被下令關閉。

由流傳的影片中，可見一名身穿黑免上衣的男員工當時背對鏡頭，正將右腳放入不銹鋼鋅盤中作清洗，當時他的鞋在地下，襪子則已脫下並放在枱面上，旁邊佈滿膠杯及器皿。事件曝光後，於內地引起嘩然，蜜雪冰城官方昨日（11日）則回應指影片中的涉事者為加盟店主父親，因腳部燙傷，需用冷水緊急處理，才會出現有關行為。目前涉事門市已經暫停營業，並會進行消毒，而全體店員亦需進行規範訓練、整改。不過，涉事門市的具體地址，官方則稱不清楚。

不過，對於官方的回應，不少網民卻不賣帳，指難以令人信服，「沒有看到燙紅部分，摸摸腳趾。說實話不太像」、「沒廁所嗎，沒洗拖把的地方，非得在這洗」、「這是剛好拍到了，其實我們沒看到更離譜」…

網民有乜講

● 手摸完腳去摸抹布

● 穿著鞋被燙傷的？

● 腳燙傷，可以用手摸？可以直接穿鞋？腳燙傷？

● 真噁心

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