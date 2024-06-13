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日本「食人菌」個案半年暴增至近千宗！最快48小時內發病休克亡！公開7大早期病徵！醫生教做好2件事︰不用取消日本行！
健康Tips
醫生解說

日本「食人菌」個案半年暴增至近千宗！最快48小時內發病休克亡！公開7大早期病徵！醫生教做好2件事︰不用取消日本行！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊日注意！日本中毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS，俗稱食人菌）病例激增，單計今年，截至本月2日，已出現近千感染案例。據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症致死率達3至7成。約3成患者發病後會在48小時內死亡。旅日達人、台大前感染科醫生林氏璧教做好2件事，「不用取消你的日本行」。

 

　　據《讀賣新聞》的報道，日本2023年共有941人罹患鏈球菌毒性休克症候群，但2024年1月至6月2日，已出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來的最高數字。

 

　　東京女子醫科大學傳染病科教授菊池賢表示，目前尚不清楚感染病例暴增的原因，他認為，或與新冠疫情結束後，人與人的接觸增加、民眾對於防疫鬆懈等原因有關。

 

　　A型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

 

　　由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

 

　　據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、噁心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現腫脹和發紅；嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至出現器官衰竭的情況。兒童感染時，通常只會出現喉嚨發炎等症狀，但30歲以上成人感染時卻容易引發重症，導致肌肉壞死甚至死亡。

 

　　台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。

 

感染食肉菌6類高危人士

 

● 幼兒

● 長者

●.糖尿病患者

● 洗腎患者

● 癌症病人

● 身體有傷口人士

 

資料來源：台大醫院小兒科感染科醫生 黃立民

 

　　台大前感染科醫師林氏璧表示，鏈球菌有多種類型，A型鏈球菌僅是其中一種；這是非常常見的細菌，常見於全年齡層的皮膚感染，如蜂窩性組織炎、兒童的咽喉炎、猩紅熱等；少數也會見到侵襲性的比較深處的感染。

 

　　林氏璧表示，在這些侵襲性病例中，死亡率可以達到25%，也包括了較少見的STSS。他說，台灣近期常提到的肺炎鏈球菌也是鏈球菌，但兩者不同，肺炎鏈球菌以造成呼吸道感染為主，抗藥性非常嚴重，有研發出有效疫苗；但A型鏈球菌到目前為止沒有太大抗藥性的問題，連青黴素盤尼西林都還是可以有效地對付。只是，A型鏈球菌沒有疫苗可打，一輩子可以一直重複感染。

 

　　A型鏈球菌是飛沫傳染和接觸傳染，所以預防很簡單，林氏璧建議，勤洗手，戴口罩，若身體有傷口，及早消毒處理好，以免後續有細菌感染，要提醒民眾，近日日本的新冠疫情也蠢蠢欲動，建議旅客進出公共場所還是戴上口罩，勤洗手。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#傳染病#網絡熱話#日本#日本旅遊#食人菌#鏈球菌中毒性休克綜合症#洗手#戴口罩#家庭醫學
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