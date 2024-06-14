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中風｜鄭秀文經理人突中風入ICU！醫生列4個「腦中風」先兆︰視野變窄要留神！記住「120口訣」隨時應急救命
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中風 ｜ 鄭秀文經理人突中風入ICU！醫生列4個「腦中風」先兆︰視野變窄要留神！記住「120口訣」隨時應急救命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年58歲的郭啟華（Wallace）自2000年開始擔任鄭秀文（Sammi）的經理人，上個月無預警突然中風送入ICU，所有工作全部煞停，情況令人擔心。

 

　　郭啟華於1988年加入商業電台，先後當DJ、助理節目總監及創作總監。他與鄭秀文24年來合作無間，鄭秀文所有大小工作都有郭啓華陪伴左右。上月一個晚上，郭啓華突感不適，隨後送院發現中風，更一度被送入ICU。

 

　　在入院初期，郭啓華的狀態不太樂觀，讓鄭秀文非常擔心，她一邊備戰演唱會，一邊每個星期都會抽空前往醫院幾次探望郭啓華。現時郭啓華仍住院治療中，病情開始有好轉。初期他還婉拒友人探病，近日已經有不少圈中人前往探望。

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

　　盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

 

● 半邊臉無法郁動

● 視野變窄

● 一邊手腳無知覺

● 說話有困難

 

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

中風120口訣

 

「1」

看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

 

「2」

查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

 

「0」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

 

轉載自晴報

 

Tags:#中風#治療#網絡熱話#健康問題#健康#熱爆話題#郭啟華#鄭秀文#經理人#中風先兆#中風症狀#腦神經科#120口訣
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