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減肥｜醫生力推3大超級食物！邊種茶有份？助減內臟脂肪+抗氧化
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減肥 ｜ 醫生力推3大超級食物！邊種茶有份？助減內臟脂肪+抗氧化

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內臟脂肪積聚過多容易引起糖尿病、心臟病等問題，不過此類問題並非沒有解決方法。有醫生推薦3類「超級食物」，除了能減少內臟脂肪外，還有抗氧化的功效，減肥人士不妨參考。

 

　　台灣減重專科醫生吳銘鋐在YouTube頻道「初日醫學-宋晏仁醫師xCofit」分享，表示內臟脂肪是存在於腹腔內臟周圍的脂肪，除了影響外觀之外，更與心臟病、糖尿病、高血壓等慢性疾病息息相關。他就推介以下3種食物，能夠幫助降低內臟脂肪的沉積。

 

1. 富含膳食纖維的食物

 

例子：紅豆、黑豆、奇亞籽等

 

　　吳銘鋐指出，膳食纖維到達腸道後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，而短鏈脂肪酸會增加體內飽足荷爾蒙GLP-1和PYY的分泌，達到抑制飢餓素生成、降低食欲及飢餓感的效果。

 

2. 富含omega-3脂肪酸的魚類

 

例子：三文魚、鯡魚、鱈魚等

 

　　Omega-3脂肪酸對心血管的健康非常重要，有研究顯示，每周如果能進食2至3次魚類，可有效降低內臟脂肪。 

 

3. 綠茶

 

　　綠茶中含有兒茶素、多酚等多種抗氧化物質，有助促進脂肪氧化、代謝率及降低內臟脂肪。有研究顯示，平均每天攝取800毫克的綠茶萃取物，可有效降低內臟，降低內臟脂肪是維持身體健康的關鍵之一。

 

同場加映：5款減脂水果

 

1. 青蘋果

 

● 果糖比一般紅蘋果低20%；

● 果膠有助於增加飽足感，抑制食欲；

● 建議飯前1至2小時吃為佳

● 每食用份量150克即約1個拳頭大小

 

2. 牛油果

 

● 富含單不飽和脂肪酸和纖維，有助提供長效能量，增加飽足感，支持心血管健康；

● 抑制脂肪吸收、降膽固醇；

● 建議飯前半小時吃

● 每食用份量200克即約半個牛油果

 

3. 香蕉

 

● 含有豐富的鉀和纖維，有助於調節血壓、去水腫和順暢排便，提供能量和營養素；

● 建議早上空腹吃

● 每食用份量110克即約1條香蕉

 

4. 奇異果

 

● 富含纖維和維生素C，有助於促進鐵質吸收，加強能量代謝；

● 含有奇異果酵素，加速蛋白消化；

● 建議飯後半小時吃

● 每食用份量130克即約2個奇異果

 

5. 火龍果

 

● 提供花青素和甜菜紅素，抑制脂肪吸收度，清腸排毒；

● 增加褪黑色素分泌，改善晚間睡眠質素；

● 建議飯後或睡前1至2小時吃

● 每食用份量200克即約半個火龍果

 

資料來源：註冊營養師Angela

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#養生#減肥#脂肪#糖尿病#高血壓#心臟病#健康#瘦身#識食#超級食物#內臟脂肪#營養#綠茶#豆#紅豆#黑豆#奇亞籽#魚#三文魚#鯡魚#鱈魚#水果
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