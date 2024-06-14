社區券 ︳ 長者社區照顧服務券計劃4大亮點︰政府最高津貼95％！「錢跟人走」是甚麼？有齊飯餐派送、復康治療、輔助用品租借服務！即睇社區券詳情

人到65歲退休後，當然想歎世界享清福，但隨著年紀漸長，身體機能或許會慢慢變差，行動力亦較年輕時遜色，子女或老伴又未必能廿四小時陪伴及照顧，萬一出現意外受傷無人在旁怎麼辦？社會福利署推出長者社區照顧服務券計劃，讓長者以低價享受政府資助的護理服務！即睇社區券詳情！

社署社區券 ︳長者可按個人需要選擇社區券金額！政府按經濟狀況決定資助比例

長者社區照顧服務券計劃（社區券）是由社會福利署（社署）於2013年起推行，讓合資格的65歲或以上長者可因應個人需要，自由選擇合適的社區照顧服務，長者可在同一個月內向不多於2間認可服務單位購買服務，支援安老生活。長者可以同時使用「日間護理中心服務」及「家居照顧服務」，又或者中心為本及家居為本的混合模式。社區券直接資助合資格長者，長者可自由選用及轉換社區券計劃下的認可服務單位、服務項目和服務量。

（圖片來源：Envato）

至於費用方面，長者可以視乎自己的需要，選擇最高及最低社區券面值之間的任何面值購買服務組合，最高及最低面值分別為每月$10,455及$4,372。計劃採用長者與政府共同付款金額制度，長者須支付的共同付款金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25% 或40%，政府會負責支付社區券服務組合價值的餘額，並按長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，判斷資助金額的多少，換言之負擔能力較低的長者會獲得較多政府資助。大家假如想在申請社區券前，計算共同付款級別，可以先行在社署網頁輸入資料粗略預算一下！

共同付款金額級別列表（4月1日生效）請按此

社署社區券特色

● 「錢跟人走」：直接資助合資格長者，長者可自由選用及轉換社區券計劃下的認可服務單位、服務項目和服務量。

●「能者多付」：讓負擔能力較低的長者獲得較多政府資助。

● 「混合模式」服務：長者可同時使用「日間護理中心服務」及「家居照顧服務」。

● 可在短時間內獲得服務：一般情況下，社署在收到申請後，會在2至4星期內完成審批及發出社區券。

申請社區券請按此

社署社區券 ︳ 近300間認可服務單位名單！居家／中心護理都用得！

社區券的服務範圍甚廣，居家照顧服務或到日者護理中心都有，無論是愛結交朋友周圍去的活潑老友記，抑或喜歡在家休息的長者都照顧到！提供社區券服務的認可服務單位分布於全港18區，它們都具備豐富的長者照顧服務經驗，部分更專門為患有認知障礙症的長者提供服務，照顧者及家人們可以安心讓長者接受中心職員的照顧！

長者可以選擇「中心為本」的日間護理中心服務，又或者「居家為本」的家居照顧服務，不少服務機構更提供「混合模式」，長者可以同時選擇這兩種服務，例如一星期使用「日間護理中心」3天，其餘在家接受護理。

日間護理中心服務除了為長者提供日間照顧服務外，更會提供飯餐服務。透過參與活動及訓練，例如手工藝、遊戲、運動等，可以強化身體機能及改善認知能力，又能夠結識更多老友記。部分機構更有車輛及接送服務。家人們在日間可以安心上班，不怕長者無人照料，生活苦悶！

（圖片來源：Envato）

至於家居照顧服務的範圍亦很廣泛，較常見的復康運動、護理服務、送飯及家居清潔都一應俱全，有些單位更可為長者買餸及準備飯餐、陪長者外出散步及在家看顧長者，不想聘請外傭，又擔心長者日間需獨自在家的話，可以考慮家居照顧服務。

（圖片來源：Envato）

除了這兩大方面的計劃外，社區券還涵蓋言語治療、軟餐供應，以及在12個月申請不多於42日受資助住宿暫託服務，有時長者的子女去旅行，亦可減緩他們出國時對家中長者的憂心。另外，行動不便的長者常用到的輔助科技產品，如柺杖、助行器、輪椅等，都能在部分機構租借得到。

「長者社區照顧服務券計劃」認可服務單位名單請按此

現時設有「長者服務券資訊系統」，讓持有社區券長者通過系統實時查閱社區券的使用狀況及搜尋認可服務單位，並下載每月服務時間表，以便依時接受服務。

社署社區照顧服務券辦事處

地址：北角英皇道338號華懋交易廣場2期26樓2601-05A室

電話：3107 3013

（星期一至星期五上午9時30分至下午1時、下午2時30分至下午5時，公眾假期除外）

傳真：2117 1264

電郵：ccsv@swd.gov.hk

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