脂肪肝 │ 36歲許廷鏗驚爆脂肪肝指數嚴重超標！醫生警告︰惡化可致肝硬化甚至肝癌！細數脂肪肝8個可能成因

36歲許廷鏗（Alfred）自從離巢TVB後，便自組公司拍攝Youtube頻道，其中「鏗gry廚房」更頗受網民歡迎。但未知是否食得太多美食，Alfred於節目中因健肝產品應邀，接受肝臟檢查時，竟發現有脂肪肝問題，而且指數更達323。有醫生則表示，脂肪肝若不加以治療或控制，可惡化成為脂肪肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

Alfred於節目中應邀肝臟的檢查時，被醫護人員告知其脂肪肝指數竟達323。人員指一般而言指數280以上已算犀利，但他的指數已是323，因此是屬於高的數字，有「肥肝」問題。不過，鏡頭前的Alfred卻未見有太大擔心，反笑稱「係咁聽到肥肝，好似我個花名咁。」

家庭醫生莊文煜表示，脂肪肝是指肝臟中含有超過5%的脂肪，通常是由於長期的不良生活習慣，例如飲食不當、缺乏運動、酗酒、超重等因素引起的，但也有部分病人因糖尿病、甲狀腺機能低下、長期服用某些藥物（如部分類固醇、癌症化療藥、心臟藥物或某些中藥）等引致。值得一提的是，長期過度節食也可誘發脂肪肝，因它影響了蛋白合成、細胞正常的新陳代謝及功能。脂肪肝不加以治療或控制，可惡化成為脂肪肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，進食過多高熱量、高升糖指數的食物易引致脂肪肝，包括：

● 糖分高的汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁

● 甜品，例如：蛋糕

● 精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

● 高油脂的煎炸食物，例如：煎炸糕點、月餅

最嚴重可引發甚麼問題？

患有脂肪肝，最嚴重可引發肝硬化、肝癌、肝功能衰竭，另外也有機會伴發心臟病，糖尿病及高膽固醇等問題，也與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。吳醫生建議，一旦確診有脂肪肝，應進行適當檢查，以排除糖尿病、心臟病及大腸癌。

轉載自晴報