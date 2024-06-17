歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
保濕力最強面霜公開！Estée Lauder只排第4！第一位最平$129買到！即睇4大使用保濕霜貼士！
健康Tips

保濕力最強面霜公開！Estée Lauder只排第4！第一位最平$129買到！即睇4大使用保濕霜貼士！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　無論天氣乾燥或潮濕，皮膚都要進行補水，避免乾裂脫皮。本報參考了消委會檢測結果，以及日本雜誌《LDK》報告，為大家整合了一共27款高評分保濕面霜，供大家參考。

 

消委會推薦10款保濕面霜

 

　　消委會早於2016年測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液，消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

 

　　以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的10款產品：

 

日本雜誌推薦17款保濕面霜

 

　　此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約248港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

 

保濕力：將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

成分：由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

 

17款5000日元以下保濕面霜

 

第17至第12位：

 

第17名

SHISEIDO Aqua Label Balance Care Cream

保濕力：1

成分：4.5

易用性：4

售價：$118

* 質地接近啫喱狀。保濕力不足。鎖住水分的力 量可能很弱。

 

第15名

KOSÉ Carté Clinity Moist Cream

保濕力：2

成分：3.5

易用性：3.5

AMAZON售價：¥ 4500（約HKD$223）

* 改善肌膚屏障，呵護因季節及身體狀況變化所 致的粗糙肌膚，屬低刺激面霜。但保濕力不足。

 

第15名

Embryolisse 妝前保濕隔離霜

保濕力：3

成分：1.5

易用性：3.5

售價：$99

* 老式乳霜，需要一段時間才能滲透，並變得發白。保濕力合格，但有強烈氣味。

 

第14名

kiehl's 特效保濕乳霜

保濕力：3

成分：2

易用性：3.5

售價：$610

* 如乳液般細滑、滲透肌膚。保濕力中等，但晚間使用略嫌不足。

 

第12名

Curél 深層高效保濕面霜

保濕力：2.5

成分：3.5

易用性：3.5

售價：$125

* 敏感肌專用，含尿囊素。可預防皮膚乾燥，但滲透慢，適合晚間使用。

 

第12名

Dr. Jart+ Cicapair Cream

保濕力：2.5

成分：3

易用性：4

售價：$340

* 韓國流行的面霜，含積雪草提取物，保濕效果比預期差，美膚效果高，作抗衰老使用更佳。

 

第11位至第6位：

 

第11名

SHISEIDO Prior Rich Cream

保濕力：3.5

成分：2

易用性：3.5

AMAZON售價：¥4590 （約HKD$227）

* 使皮膚再生的成分很少，很難從根本上護理。

 

第10名

CERA AQUA Moist Life Cream

保濕力：3.5

成分：2

易用性：3.5

官網售價：3300（約HKD$163）

* 保濕力中等

 

第9名

雪肌精 CLEAR WELLNESS Whipped Shield Cream

保濕力：4

成分：1.5

易用性：4

售價：$285

* 不黏糊，最適合忙碌的早晨。但含有乙醇（酒精），皮膚敏感者要注意。

 

第8名

Whomee 保濕抗皺面霜

保濕力：3

成分：4.5

易用性：3.5

官網售價：¥ 3080（約HKD$153）

* 塗抹一次即容光煥發。保濕力雖然是平均分，但對於一般皮膚的人是足夠的。

 

第7名

KOSÉ Carté HD 高保濕乳霜

保濕力：3.5

成分：4

易用性：3.5

官網售價：¥ 2530（約HKD$125）

* 適合想要細緻改善乾燥肌膚的人使用，無油膩感。

 

第6名

NOV III濕潤乳霜

保濕力：3.5

成分：4

易用性：4

官網售價：¥4950（約HKD$245）

* 質地黏稠適合乾燥肌。但滲透速度緩慢，並需持續使用才可見效果。

 

第5位至第1位：

 

第5名

La Roche Posay 抗敏舒緩保濕面霜

保濕力：4

成分：3

易用性：4.5

售價：$250元

* 極低刺激配方，適合容易乾燥受損的敏感肌，質地如乳液般輕薄，可立即滲入肌膚。

 

第4名

Bioderma 水活透亮保濕晚霜

保濕力：4

成分：3.5

易用性：4.5

售價：$330

* 打造潤澤、緊緻肌膚，解決乾燥問題。 不含酒精。

 

第3名

Arouge extra moist cream

保濕力：4.5

成分：4.5

易用性：4

售價：$218

* 含有3種有效抑制肌膚炎症、打造美肌的成分。肌膚立即變得細嫩，帶來強效水潤效果。

 

第1名

CeraShell Red Moist Cream

保濕力：5

成分：4.5

易用性：3.5

官網售價：¥ 3500（約HKD$173）

* 含蝦青素，7種神經酰胺和角鯊烷。塗抹1次即可保濕，皮膚會變得越來越柔軟。

 

第1名

LITS 植物幹細胞逆齡7合1面霜

成分：4.5

保濕力：5

易用性：3.5

售價：$305

* 塗抹1次即可感受驚人潤澤與水潤感。乾燥的皮膚變得光滑，無粘膩感、無香味。

 

資料來源：消委會

 

　　頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

 

4大使用保濕面霜貼士

 

　　1. 洗面後保濕最佳：每日洗面後，應趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚後，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

 

　　2. 皮膚灼熱宜停用：不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

 

　　3. 注意護膚品使用次序：現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

 

　　4. 按膚質和氣候選擇：任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

 

改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

 

　　消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

 

　　如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#著數優惠#網絡熱話#養生#護理#卸妝潔膚#保濕#敏感#皮膚痕癢#消委會#日圓#日本#濕面霜#面霜#護膚品#產品測試#皮膚科#皮膚敏感#護膚#LDK#消委會報告
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生