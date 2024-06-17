保濕力最強面霜公開！Estée Lauder只排第4！第一位最平$129買到！即睇4大使用保濕霜貼士！

無論天氣乾燥或潮濕，皮膚都要進行補水，避免乾裂脫皮。本報參考了消委會檢測結果，以及日本雜誌《LDK》報告，為大家整合了一共27款高評分保濕面霜，供大家參考。

消委會推薦10款保濕面霜

消委會早於2016年測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液，消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的10款產品：

日本雜誌推薦17款保濕面霜

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約248港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

● 保濕力：將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

● 成分：由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

● 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

17款5000日元以下保濕面霜

第17至第12位：

第17名

SHISEIDO Aqua Label Balance Care Cream

保濕力：1

成分：4.5

易用性：4

售價：$118

* 質地接近啫喱狀。保濕力不足。鎖住水分的力 量可能很弱。

第15名

KOSÉ Carté Clinity Moist Cream

保濕力：2

成分：3.5

易用性：3.5

AMAZON售價：¥ 4500（約HKD$223）

* 改善肌膚屏障，呵護因季節及身體狀況變化所 致的粗糙肌膚，屬低刺激面霜。但保濕力不足。

第15名

Embryolisse 妝前保濕隔離霜

保濕力：3

成分：1.5

易用性：3.5

售價：$99

* 老式乳霜，需要一段時間才能滲透，並變得發白。保濕力合格，但有強烈氣味。

第14名

kiehl's 特效保濕乳霜

保濕力：3

成分：2

易用性：3.5

售價：$610

* 如乳液般細滑、滲透肌膚。保濕力中等，但晚間使用略嫌不足。

第12名

Curél 深層高效保濕面霜

保濕力：2.5

成分：3.5

易用性：3.5

售價：$125

* 敏感肌專用，含尿囊素。可預防皮膚乾燥，但滲透慢，適合晚間使用。

第12名

Dr. Jart+ Cicapair Cream

保濕力：2.5

成分：3

易用性：4

售價：$340

* 韓國流行的面霜，含積雪草提取物，保濕效果比預期差，美膚效果高，作抗衰老使用更佳。

第11位至第6位：

第11名

SHISEIDO Prior Rich Cream

保濕力：3.5

成分：2

易用性：3.5

AMAZON售價：¥4590 （約HKD$227）

* 使皮膚再生的成分很少，很難從根本上護理。

第10名

CERA AQUA Moist Life Cream

保濕力：3.5

成分：2

易用性：3.5

官網售價：3300（約HKD$163）

* 保濕力中等

第9名

雪肌精 CLEAR WELLNESS Whipped Shield Cream

保濕力：4

成分：1.5

易用性：4

售價：$285

* 不黏糊，最適合忙碌的早晨。但含有乙醇（酒精），皮膚敏感者要注意。

第8名

Whomee 保濕抗皺面霜

保濕力：3

成分：4.5

易用性：3.5

官網售價：¥ 3080（約HKD$153）

* 塗抹一次即容光煥發。保濕力雖然是平均分，但對於一般皮膚的人是足夠的。

第7名

KOSÉ Carté HD 高保濕乳霜

保濕力：3.5

成分：4

易用性：3.5

官網售價：¥ 2530（約HKD$125）

* 適合想要細緻改善乾燥肌膚的人使用，無油膩感。

第6名

NOV III濕潤乳霜

保濕力：3.5

成分：4

易用性：4

官網售價：¥4950（約HKD$245）

* 質地黏稠適合乾燥肌。但滲透速度緩慢，並需持續使用才可見效果。

第5位至第1位：

第5名

La Roche Posay 抗敏舒緩保濕面霜

保濕力：4

成分：3

易用性：4.5

售價：$250元

* 極低刺激配方，適合容易乾燥受損的敏感肌，質地如乳液般輕薄，可立即滲入肌膚。

第4名

Bioderma 水活透亮保濕晚霜

保濕力：4

成分：3.5

易用性：4.5

售價：$330

* 打造潤澤、緊緻肌膚，解決乾燥問題。 不含酒精。

第3名

Arouge extra moist cream

保濕力：4.5

成分：4.5

易用性：4

售價：$218

* 含有3種有效抑制肌膚炎症、打造美肌的成分。肌膚立即變得細嫩，帶來強效水潤效果。

第1名

CeraShell Red Moist Cream

保濕力：5

成分：4.5

易用性：3.5

官網售價：¥ 3500（約HKD$173）

* 含蝦青素，7種神經酰胺和角鯊烷。塗抹1次即可保濕，皮膚會變得越來越柔軟。

第1名

LITS 植物幹細胞逆齡7合1面霜

成分：4.5

保濕力：5

易用性：3.5

售價：$305

* 塗抹1次即可感受驚人潤澤與水潤感。乾燥的皮膚變得光滑，無粘膩感、無香味。

資料來源：消委會

頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

4大使用保濕面霜貼士

1. 洗面後保濕最佳：每日洗面後，應趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚後，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

2. 皮膚灼熱宜停用：不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3. 注意護膚品使用次序：現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

4. 按膚質和氣候選擇：任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

轉載自晴報