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減肥 │ 準新娘實行「綠茶減肥法」致胃潰瘍穿8個窿！醫生揭一飲茶習慣或是成因！邊類茶屬性偏溫、胃部較差人士都啱飲？
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減肥 │ 準新娘實行「綠茶減肥法」致胃潰瘍穿8個窿！醫生揭一飲茶習慣或是成因！邊類茶屬性偏溫、胃部較差人士都啱飲？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　小心飲茶習慣可能導致胃潰瘍！一名30多歲女子為籌備婚禮減肥，實行了3個月的「綠茶減肥法」，不料竟因此造成胃潰瘍，胃部出現8個破洞。醫生表示，這是因為女子飲茶時的一個不良習慣造成。

 

　　台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘近日在出席健康類節目錄製時，分享一個案：一名30多歲的女子在籌備婚禮期間，為了讓自己更上鏡，於是採用在網上流行的「綠茶減肥法」。她買了一整箱綠茶回家，每天飲用，持續了3個月。

 

　　不久後，女子開始出現進食後胃部悶痛等不適情況，求醫也排除是大吃大喝所致；結果一照胃鏡發現，她的胃部近幽門的位置竟有8個潰瘍破洞！

 

1個關鍵惹禍

 

　　錢政弘推測，造成女子胃潰瘍的原因，很可能是因為她長期空腹飲茶：

 

　　雖然坊間普遍認為綠茶有助於養身、保養，但長久空腹飲用綠茶的話，容易引發胃潰瘍。

 

胃部較差應少飲綠茶

 

　　前香港食物及衛生局局長高永文曾分享中國茶的6大類，分別是黑茶、紅茶、青茶、黃茶、白茶、綠茶，基於製作過程中的發酵程度不同，茶的顔色及功效也不同。高永文指，綠茶在製作過程中比較簡單，只有曬乾、烘乾和炒乾，沒有經過發酵，所以保留最多的天然物質，抗氧化的能力最高；同樣發酵程度不高的還有白、黃茶，偏寒涼。身體健康又受得寒涼的人士，可以飲用綠茶；反之如果胃部較差，應盡量少飲綠茶。另外，香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺也提醒，不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，否則會削胃。

 

　　至於紅茶、黑茶，高永文指適合年紀較大的人士飲用，因為屬性偏溫，能暖胃止瀉，胃部較差的人士特別適合飲用，同時飲偏深色的茶亦可消滯。

 

　　另據茶藝師Catherine指，白茶味性寒涼，能清熱解毒、抗氧化。黃茶則介乎綠茶和白茶之間，味性較寒涼，能清熱解毒。紅茶性質較溫和，有暖身作用，故適合寒底人士。而黑茶就味性溫熱，能溫胃養胃、消滯去膩，寒底人士可常飲熟普洱。

 

準新娘Keep Fit 10大貼士+Keep Fit餐單

 

　　註冊營養師謝詠瑩（Gloria）分享自己親身試驗的餐單，總結了新娘Keep Fit 10大貼士，鼓勵準新娘健康有營地塑造好身材：

 

1. 飲12杯水以上（除了最後一天）

　　水份有助排走廢物和多餘水份，減少當日水腫。最後一天早上可以喝多一點，但是六點後不要喝太多，以免身體未有足夠時間排走水份。謹記體重愈高，所需要的水份便愈多；建議每公斤體重大約要飲45毫升以上的水份。例如60公斤人士，便需要2,700毫升水份，大約是11杯水。簡單一點，便記得是12杯以上。

 

2. 最後3天不要吃太鹹 要吃南瓜蕃薯去水腫

　　多一點美味的外出飲食方案，會令準新娘們減得比較輕鬆愉快。因此容許準新娘平日有幾天吃得比較「鹹」但「低脂」，例如譚仔米線、韓式辣豆腐泡菜鍋等，依然減脂肪減體重同時，可以享受比較多美味的外出飲食。最後3天衝刺就會建議吃低脂低鹽的食物，甚至建議吃南瓜、蕃薯、薯仔，作為最優質的碳水，代替白飯米線等，因為含有豐富鉀質，可以幫身體排走多餘鹽分去水腫。


　　懶人可選擇NOC雞胸肉沙律，當中有南瓜、牛油果、無花果等等，都可以幫助身體排走水腫；或Poke Go的三文魚枝豆沙律，效果也不俗。

　　若要「終極去水腫」，最後幾天吃低碳水餐單，因碳水化合物在肌肉會和水份結合，可以幫助排走肌肉中的水份。

　　但不建議太愛吃澱粉的人士執行，容易心情低落暴躁，較累沒有精力。這時吃優質碳水化合物，用健康均衡的方法去水腫即可。

3. 不可吃太多橙紅色食物變「黃面婆」

　　雖然南瓜、蕃薯可以去水腫，但是千萬不要整個月都吃這些橙黃色的食物，因當中含有豐富胡蘿蔔素，如果每天吃，會儲存過多胡蘿蔔素在皮脂底下，令皮膚變黃。

　　一星期建議吃大約兩次即可。同時小心不要吃太多菠菜、菜心等綠葉菜，當中也潛藏很多胡蘿蔔素。

4. 倒數最後兩日吃麒麟果排清宿便

　　麒麟果當中有豐富纖維，再加上乳酪的益生菌，幫助排清宿便，肚腩消失。

　　但是記住，要早上吃才能讓身體有時間排清毒素。結婚當日早上千萬不要吃，否則穿著緊身婚紗時，重要時刻肚瀉便麻煩了。

5. 早上飲黑咖啡去水

　　結婚當日早上，飲3杯黑咖啡，幫助身體排水腫。

　　黑咖啡當中的咖啡因會利尿排走水腫，可以令人更精神。不過若本身對咖啡因敏感，就不建議，還是好好睡覺吧！

6. 減脂減重應在婚前1個月完成，不可減得太快

　　結婚前最後一個月會有很多事情需要處理，所以建議要控制體重，最好不要迫在最後一個月。

　　而且減得太快，會令皮膚暗啞乾燥、面色蒼白，所以一個月大約減5至8磅即可。

　　如果要減大約20磅，建議結婚前4至5個月便要開始；減3至4個月，最後一個月可以休息，享受多一點高油脂的食物，同時著力補充營養，令皮膚變得更有光澤。

7. 一星期吃兩次Omega-3魚類滋潤皮膚

　　在補充營養方面，特別需要注重：一星期有兩餐吃Omega-3脂肪酸比較豐富的魚類，例如三文魚、鯖魚、沙甸魚、吞拿魚。

　　謹記，不是每一款魚類都有豐富的Omega-3。

8. 吃鐵質食物補血

　　除了Omega-3，亦需要補充足夠鐵質，可以幫助身體製造紅血球，幫助保暖，令當日面色紅潤，而且有活力精力玩足22小時！

　　豐富鐵質的食物，有牛肉、豬潤、羊肉、鴨肉、蜆、青口、蠔、菠菜、韭菜、雲耳等。

　　如果經血流量比較多的朋友，就要吃得更多。

　　在結婚前一個月，Gloria的午餐外賣通常是：譚仔牛肉豬潤韭菜米線、肥仔記豬潤牛肉雲吞米粉、湯加牛肉南瓜湯飯；不一定要自己煮，發掘一下自己上班附近有何健康選擇。

9. 最後一晚只吃生菜作為蔬菜

　　早上吃麒麟果排走宿便後，晚上若吃很多菜心、芥蘭等粗纖維食物，又會儲存很多纖維在肚子，造成肚脹。

　　所以，Gloria在結婚前一天的午餐只吃沙律菜，晚上只吃灼生菜配飯和蒸魚灼蝦。

　　生菜的纖維很少，大部分都是水份，吃了可以飽肚，但也沒有很多粗纖維塞在腸胃中，腹部依然能維持扁平。

10. 最後兩個月做收手臂運動

　　Gloria沒有做運動，最後脂肪比率由24%跌至19%，但是肌肉並不多，手臂只是纖幼，沒有很多肌肉線條。

　　如果追求優美線條，建議最後兩個月做運動收手臂運動；肌肉訓練最好一星期做大約三次。

　　至於另外再做帶氧運動或負重運動，要先看脂肪比率和肌肉量。如果本身肌肉已經很多，只是脂肪較多，會建議做帶氧運動。

　　如果沒有時間外出運動，建議可以做一些YouTube的HIIT，每天做15-30分鐘計畫也很棒。

資料來源：註冊營養師謝詠瑩(Gloria)

 

(一)
早餐：
一杯咖啡 + 一杯乳酪 + 一個麒麟果 + 一個小麵包

午餐：
Poke Go 三文魚吞拿魚枝豆車厘茄青瓜

晚餐(回家吃飯)：
半碗飯 + 一隻雞脾 + 蒸魚 + 兩碗紅菜頭粟米素湯+ 上湯菜心

(二)
早餐：
一杯咖啡 + 一杯乳酪 + 半杯奶 + 半碗高鐵質高維命B雜粟米片 + 炒一碗蘑菇 + 一個麒麟果

午餐：
NOC 香煎雞胸南瓜牛油果無花果沙律 + 多士+ 咖啡

晚餐(回家吃飯)：
1/3碗飯 + 2湯匙蒸魚 + 12隻灼蝦 + 灼生菜 + 上頭時食湯圓

*餐單份量需要按個人體重高度年齡而調節

資料來源：註冊營養師謝詠瑩(Gloria)


轉載自晴報

Tags:#減肥#瘦身#綠茶減肥法#胃潰瘍#茶#腸胃肝臟科#營養#飲茶#胃部
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