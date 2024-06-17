消委會｜北上睇牙3個投訴個案！種牙發炎醫足32次唔斷尾、本地箍牙療程被勸北上磨牙診所拒退款！大灣區牙科服務可向衛生署投訴？

牙齒健康一旦出現問題，日日牙痛好困擾，不過在香港接受牙科服務價錢不便宜，連最基本的洗牙分分鐘需要過千元！近年不少香港人選擇到內地牙科中心求醫，價錢較為相宜，而且北上快捷，方便覆診。雖然如此，消委會最近收到幾宗北上睇牙投訴，包括參與本港箍牙療程，卻被安排到內地進行磨牙程序、種牙導致發炎等！北上睇牙萬一出現意外，診所會否賠償？消費者光顧內地診所前需注意甚麼？即睇這些投訴個案後續情況！

北上睇牙 ︳ 個案一：參與本港箍牙療程但要到內地磨牙？牙套最終無法貼合！

王先生在3月到某商戶自設牙科中心進行牙掃描程序，後來商戶以電郵方式提供包括18套牙套的箍牙方案，收費約$23,000。王先生決定接受此方案，以及選擇在商戶合作的香港牙醫診所先進行磨牙程序。一個月後王先生收到商戶通知，指香港現時沒有診所可為他磨牙，暫時亦未能排期，王先生曾要求退款，但最終在商戶的持續遊說下同意改到商戶在深圳的合作診所進行磨牙程序。

北上磨牙後，王先生戴到第8套牙套時，發現牙套不能緊貼牙齒，並因對療程失去信心而要求商戶退款，但遭到拒絕。商戶為王先生再進行牙齒掃描後提供了一個新的箍牙方案，王先生對新方案的預期效果依然不滿，因此堅持商戶退回餘下牙套及固定器的費用，惟職員表示一旦開始療程就不可退款，王先生於是向消委會求助。當消委會介入後，商戶表示會直接聯絡王先生跟進，約一個月後王先生表示大家對退款已有共識，惟未確定退款時間，後來消委會再作調停後，王先生確定已與商戶簽署和解協議書，商戶會退回款項約$8,000予他及終止療程。

（圖片來源：Envato）

北上睇牙 ︳ 個案二：種牙懷疑牙樁打歪致發炎！治療逾30次仍不果

馮女士經朋友介紹到牙醫診所分別進行種牙及杜牙根療程，合共$38,000。經治療約兩年後，馮女士持續有牙痛及發炎情況，因此再到牙醫診所作跟進治療，但醫生跟進多達32次仍未能根治牙齒問題。馮女士於是到另一間牙醫診所求醫，該名牙醫表示上一間牙醫診所的醫生因把牙樁打歪了，令牙樁未能正確地固定於牙骨，所以牙樁的形狀可明顯從牙肉邊緣看得到，造成疼痛及發炎。

（圖片來源：Envato）

馮女士認為涉事牙醫診所跟進種牙及杜牙根問題多達32次也未能根治，質疑牙醫專業水平，且事件嚴重影響工作及日常生活，於是向牙醫診所投訴，但一直沒有得到合理的處理方案。馮女士已就牙醫專業行為向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助。

最後消委會介入後，牙醫診所指扣除成本後，只可退回最多約$10,000。馮女士不接受，解釋她因牙醫失職而須額外付費到另一間牙科診所處理問題，所以堅持相關牙醫診所須全數退回$38,000。經消委會多次調停後，最終商戶願意退回$15,000，馮女士最終同意安排。

北上睇牙 ︳ 個案三：假牙尺寸錯誤多次修正失敗亦拒絕退款？

90多歲需要輪椅代步的洪先生到某牙科中心造假牙，牙科中心為他先做牙模及臨時上、下顎假牙，合共$7,000，同時亦要求洪先生預付$7,000作為正式假牙的費用。

洪先生試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇不能合上，當時已向醫生反映。後來收到臨時假牙時，洪先生發現上顎假牙依然過大，雖然醫生已進行打磨及調整，惟打磨後假牙不能戴穩，須用膠水固定位置。洪先生使用假牙約一個星期，上顎已出現紅痛情況，經牙科中心再作調整後，問題依然存在。

（圖片來源：Envato）

由於行動不便，洪先生每次來回牙科中心都頗為吃力，而且對有關牙醫失去信心，故尋求消委會協助，要求退回上顎臨時和正式假牙費用。

牙科中心向消委會解釋洪先生於造假牙前的一個月脫了10隻牙齒，牙床一般需要經過3至6個月的收縮期才穩定，在未穩定期間戴上臨時假牙後感到鬆動是正常的，建議洪先生待牙床堅實後再到牙科中心配製正式假牙。

不過洪先生表示已對該牙醫失去信心並堅持退款。牙科中心最初只願意退回$3,500，但洪先生堅持要退回$7,000。經消委會調停後，最終商戶同意退回已繳付的全數$7,000。

北上睇牙風氣流行！哪些內地牙科診所顧客可向衛生署提出投訴？

消委會接收多個有關內地牙科的投訴後，提醒大家兩地的牙科服務收費及監管制度不同，到內地接受醫療服務，應事前了解內地醫療的監管機制。內地沒有獨立法定機構監管牙醫或牙科診所，牙科診所與中西診所一律劃為醫療機構，受國家衞生局管理監督，如出現醫療事故糾紛，申訴人可向衞生行政部門書面投訴，並需要自行提供醫學報告。

（圖片來源：Envato）

不過部分位於粵港澳大灣區的牙科醫療機構已納入「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」），合資格的長者可以在大灣區使用醫療券接受服務。假如不滿這幾間診所的服務，可向衞生署及相關醫療機構提出。

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無論留港或北上就醫，大家也應參考身邊親友經驗，選擇商譽良好的牙科診所。揀定牙醫後，需要仔細了解整個治療安排及具體治療項目，例如過程中是否涉及臨時牙套等過渡性措施。消費者亦須留意應診費、照X光片的費用及藥費等，或屬分開收費的項目，在接受治療前查詢有沒有額外收費。治療期間應保留所有交易收據及療程記錄作憑據。