蛇蹤再現！港鐵車廂驚現40cm黑白間條蛇！醫生教被毒蛇咬傷5大急救法

又現蛇蹤！繼沙田新城市廣場戲院Movie Town在上星期（13日）發現一條長30cm黑蛇遊走，港鐵車廂内今早驚現一條長約40厘米的黑白間條蛇。有專家提醒，在本港存在的14種原生陸棲毒蛇中，有8種遭咬噬可致命，市民要提防小心，在遇到毒蛇時切勿輕舉妄動。

據了解，港鐵車廂今早（17日）驚現蛇蹤，指列車內出現一條長約40厘米的黑白間條蛇，列車隨即於金鐘站停靠，並安排乘客轉乘下一班列車。警方接報後與港鐵職員到場處理，蛇王成功捉蛇及帶回警署。

本港8種原生陸棲毒蛇可咬噬致命

據漁護署官網指出，蛇類除非受驚擾或保衛領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警救助，並由救護員送院治理。

本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命：

● 紅脖游蛇（Red-necked Keelback）

● 金腳帶／金環蛇（Bungarus fasciatus）

● 銀腳帶／銀環蛇（Bungarus multicinctus multicinctus）

● 眼鏡蛇／飯鏟頭（Naja atra）

● 眼鏡王蛇／過山烏（Ophiophagus hannah）

● 越南烙鐵頭（Ovophis tonkinensis）

● 原矛頭蝮／烙鐵頭（Protobothrops mucrosquamatus）

● 珊瑚蛇／麗紋蛇（Sinomicrurus macclellandi）

毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

1. 用肥皂及清水徹底沖洗傷口

2. 垂低受傷肢體至低於心臟位置

3. 可用彈性繃帶包紮但不可紮太緊，以免肢體壞死

4. 減少活動，旁人應安慰傷者，以免傷者情緒激動或運動加速血液流動

5. 如情況許可，可將咬人毒蛇一併帶回，急症室可視乎品種為病人注射血清

資料來源：香港醫療輔助隊

香港毒蛇篇 Venom Snake in Hong Kong

B仔圖鑑1 Mr.B's Kaleidoscope of Species vol.1

金環蛇（金腳帶）

原矛頭蝮（烙鐵頭）

珊瑚蛇（麗紋蛇）

紅脖游蛇

眼鏡蛇（飯鏟頭）

金環蛇 Banded krait Bungarus fasciatus

又名金腳帶。主要於植被茂密和水源充足的小丘和低谷地帶棲息，以小型脊椎動物為食。全身有黑黃相間環帶，而黑色環紋比黃色環紋略寬。毒性很強，足以致命。

原矛頭蝮 Pointed-scale Pit Viper Protobothrops mucrosquamatus

又名「龜殼花」，因頭部屬典型的長三角形，頸部细小，形似烙鐵，所以被俗稱為「烙鐵頭」。以魚、蛙、蜥蜴、鳥、鼠等為食，甚至會捕吃其他蛇類。

珊瑚蛇 Coral snake Sinomicrurus macclellandi

又名麗紋蛇。身體大多呈紅色或橙色，帶有白或黃色邊的幼黑環紋。棲息於水

源附近和林間，以捕蜥蜴和其他蛇為食。高毒性，毒液可以致命。

紅脖游蛇 Red-necked Keelback Rhabdophis subminiatus

身體呈橄欖綠色，帶黑斑和黃綠色斑點，明顯特徵為紅色頸部。擁有後毒牙，所以咬人時輸出毒液機會較低，不過其毒液足以致命;另外牠們的紅頸位置亦能釋出毒液。

眼鏡蛇 Chinese Cobra Naja atra

劇毒，香港俗稱「飯鏟頭」，身上有細環紋、頸背則有白色環紋。特別之處在於被激怒時前身會昂起，膨大頸部後方的花紋呈眼鏡狀，所以被稱為「眼鏡蛇」

轉載自晴報