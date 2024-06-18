歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
易經看世界 世界風雲變
全港注視！定存息率比較神器
名廚食譜 ｜25度生活
有種生活
電影法科顧問
健康好人生
Highlight:
【6月限定】買滿$100即送明目藍莓精華
《說說心理話》與你齊認識情緒、了解自己
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
心臟病 │ 心臟衰竭5年死亡率達50%！醫生揭心臟功能退化3大先兆！1醬料吃過量或加重病情！營養師推介3款通血管食物
醫生解說
健康Tips
心臟病
食得有營

心臟病 │ 心臟衰竭5年死亡率達50％！醫生揭心臟功能退化3大先兆！1醬料吃過量或加重病情！營養師推介3款通血管食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　氣喘、雙腳水腫及疲倦要留神，隨時是心臟衰竭先兆。台灣心臟科醫生便指出心臟衰竭5年死亡率約50％，警告心臟病病患平日務必要注意飲食，尤其要注意水分、鹽分的限制，更分享曾有女病患因為打邊爐時，狂飲湯底及食沙茶醬，致病情惡化，要緊急求醫。

 

　　台灣新光醫院心臟內科醫師陳冠任於節目《健康晚點名》表示心臟衰竭，從統計上來說，5年死亡率約50％，比例相當可怕，比起其他癌症死亡率還要高，因此絕不能輕視。要避免心臟衰竭，他指相關病患尤其需要注意日常飲食，尤其要注意水分、鹽分的限制，過去便曾有心臟病女病患，打邊爐時，肆意狂飲湯底及食沙茶醬，更鹽分攝取過多，引發肺積水並嚴重氣喘，需漏夜求醫。

 

　　「因為一旦心臟沒有力氣去泵走消化，那些水分、鹽分，一下子太多進入體內，便會導致肺積水，病患便會氣喘。」

 

　　陳冠任又表示任何狀況導致心臟功能退化，如心律不整、心肌梗塞等，都可能引發心衰竭，所以它比較像是一個結果。而常見有3大症狀，分別是喘，靜態時易喘氣、呼吸困難；腫，下肢水腫、肺水腫、尿量減少；累，容易疲倦、活動量降低。若同時出現上述3大症狀，應盡快就醫檢查，以確認心臟是否有無力化的徵兆。

 

同場加映:

 

　　台灣營養師馬鳳吟於個人Facebook專頁上發文想維持血管暢通，可以多吃「通血路」的食物，並推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

 

3 大通血管食物

 

1.洋蔥

  • 含有槲皮素，具抗氧化功能
  • 特有的硫化物二烯丙基硫醚（daillyl sulfide）接觸空氣後，會被酵素「蒜氨酸酶」分解，轉化為大蒜素，使血流更加順暢

2.合桃

  • 含有豐富精氨酸，以及維他命、礦物質及不飽和脂肪酸
  • 精氨酸被人體轉換後會生成一氧化氮，能讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少血管阻力，保護心血管

3.魚類

  • 含有豐富Omega-3，如DHA及EPA
  • 不飽和脂肪酸具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能。


資料來源：台灣營養師馬鳳吟

 

同場加映:

 

心肌梗塞7大徵狀

1.胸痛

2.氣喘

3.冒汗

4.急行或運動後感到胸悶

5.心悸

6.心絞痛

7.左手肩痛

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

轉載自晴報

 

Tags:#疲倦#心臟衰竭#水分#警告#死亡率#打邊爐#沙茶醬#緊急#限制#飲食#分享#心臟病#心肌梗塞#氣喘#水腫#通血管#識食#鹽份#營養#心臟科#洋葱#核桃#魚
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生