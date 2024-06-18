心臟病 │ 心臟衰竭5年死亡率達50％！醫生揭心臟功能退化3大先兆！1醬料吃過量或加重病情！營養師推介3款通血管食物

氣喘、雙腳水腫及疲倦要留神，隨時是心臟衰竭先兆。台灣心臟科醫生便指出心臟衰竭5年死亡率約50％，警告心臟病病患平日務必要注意飲食，尤其要注意水分、鹽分的限制，更分享曾有女病患因為打邊爐時，狂飲湯底及食沙茶醬，致病情惡化，要緊急求醫。

台灣新光醫院心臟內科醫師陳冠任於節目《健康晚點名》表示心臟衰竭，從統計上來說，5年死亡率約50％，比例相當可怕，比起其他癌症死亡率還要高，因此絕不能輕視。要避免心臟衰竭，他指相關病患尤其需要注意日常飲食，尤其要注意水分、鹽分的限制，過去便曾有心臟病女病患，打邊爐時，肆意狂飲湯底及食沙茶醬，更鹽分攝取過多，引發肺積水並嚴重氣喘，需漏夜求醫。

「因為一旦心臟沒有力氣去泵走消化，那些水分、鹽分，一下子太多進入體內，便會導致肺積水，病患便會氣喘。」

陳冠任又表示任何狀況導致心臟功能退化，如心律不整、心肌梗塞等，都可能引發心衰竭，所以它比較像是一個結果。而常見有3大症狀，分別是喘，靜態時易喘氣、呼吸困難；腫，下肢水腫、肺水腫、尿量減少；累，容易疲倦、活動量降低。若同時出現上述3大症狀，應盡快就醫檢查，以確認心臟是否有無力化的徵兆。

同場加映:

台灣營養師馬鳳吟於個人Facebook專頁上發文想維持血管暢通，可以多吃「通血路」的食物，並推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

3 大通血管食物

1.洋蔥

含有槲皮素，具抗氧化功能

特有的硫化物二烯丙基硫醚（daillyl sulfide）接觸空氣後，會被酵素「蒜氨酸酶」分解，轉化為大蒜素，使血流更加順暢

2.合桃

含有豐富精氨酸，以及維他命、礦物質及不飽和脂肪酸

精氨酸被人體轉換後會生成一氧化氮，能讓血管平滑肌放鬆、使血管擴張及減少血管阻力，保護心血管

3.魚類

含有豐富Omega-3，如DHA及EPA

不飽和脂肪酸具有抗炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能。



資料來源：台灣營養師馬鳳吟

同場加映:

心肌梗塞7大徵狀



1.胸痛



2.氣喘



3.冒汗



4.急行或運動後感到胸悶



5.心悸



6.心絞痛



7.左手肩痛



資料來源：心臟科專科醫生梁永雄





轉載自晴報