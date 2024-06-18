工作過勞 │ 40歲港男後悔沉迷工作捱出病！血壓高、易頭暈！即Check工作過勞12大徵兆

為了賺錢，輸了健康，值得嗎？一名港男後悔年輕時拼搏工作，每天加班不放假。到年紀大了，身體慢慢浮現種種後遺症。曾經是「社畜」的他坦言後悔當初拼命工作，透支健康。其經歷引起不少網民共鳴，齊勸事主「不要太上心」，維持工作與生活平衡才是正確工作心態。

該名港男在連登討論區以「後生時chur得太勁，到年紀大咗就身體多問題」為題，回想起自己年輕時沉迷工作，感到非常不智。男事主指，自己初出茅廬時，經常加班不放假，加上「又無拖拍、無興趣、放假都係瞓」，生活乏味得只剩下工作。如今男事主已經年屆40多歲，他開始出現心血管問題，如血壓高，加上容易頭暈，嚴重影響他現在的工作表現。

一返工就頭暈做唔到嘢，成個人就咁玩完。搏咗幾十年其實咩都無，加班文化係荼毒所有人嘅命。

網民勸：公事不必太上心

男事主表示，回望以前「社畜心態」的自己，坦言感到後悔，指「公司唔會多謝你，你病只係你嘅事」。帖文下引起不少打工仔網民共鳴，有網民感同身受，指「公司嘢真係唔好咁上心」，身體比人工更重要。有網民表示自己是過來人，曾經工作太操勞，最終損耗健康，回望過去直言「不值得」。男事主亦吸取教訓，開始做運動強身健體。另有不少網民亦留言鼓勵男事主，指現在改變仍為時未晚，秉持著「少OT多休息」的原則工作，必定能夠重拾健康。

網民有乜講

點都要留時間俾自己放鬆陪下屋企人做下運動，如果唔係搵幾多錢都補唔返。



所以返工唔使咁認真。



後生儲錢真係好重要，有咩事錢滾錢幫補返自己。



有錢無命使比較慘。



就算你返份廢工，唔做運動同飲食唔節制，身體都一樣會出事。



不過盡可能都唔好賣命，心同腦血管呢啲都好關習慣事。



努力唔一定會成功，但唔努力係一定會舒服㗎。



後生時無chur過，到年紀大咗都身體多問題。



要多謝自己，多得後生時咁chur，而家先有錢睇醫生醫自己。



收工放假仲要我聽電話，果斷唔做！

自測12個過勞症狀

打工仔如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

工作過勞12大徵兆



1. 經常感到疲倦、健忘



2. 突然覺得有衰老感



3. 肩部和頸部強直發麻



4. 因為疲勞和苦悶失眠



5. 經常頭痛和胸悶



6. 為小事煩躁和生氣



7. 高血壓、糖尿病病史、心電圖不正常



8. 體重突然變化大



9. 自我感覺身體良好而不看病



10.最近幾年運動也不流汗



11. 人際關係突然變壞



12. 最近常工作失誤或發生不和



資料來源：台灣勞動部及職業安全衞生研究所《過勞自我預防手冊》

10種「爆肝」職業

初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在其Facebook專頁中指出，這10種「爆肝」職業有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，容易造肝指數上升，增加罹患脂肪肝之風險。



10.藝術工作者



9.握銷員



8.便利店店員



7.建築工人



6.影視界幕反從業人員



5.保安員



4.警察/消防員



3.客貨運司機



2.醫護人員



1.工程師



資料來源：魏士航醫師︱航向健康減重新體質

轉載自晴報