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冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯
食得有營
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冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　成熟於春夏的冬瓜，夏天菜單不可或缺的冬瓜，大概是嫌棄「夏瓜」這個普通的名字，所以標奇立異的改成「冬瓜」，一個令人印象深刻的名字吧？！還是因為，為了加強消暑的效果，而改了個令人一想就覺得涼快的名字呢？其實，冬瓜之所以叫做「冬瓜」，有說是因為它綠色的皮上，那層薄薄的白色果粉，猶如冬天降下的霜雪。另有一說，因為成熟的冬瓜很耐放，只要不把它切開，一整顆的，可以由夏天放到冬天。

 

　　冬瓜，不單只可以喝（沒有喝過冬瓜茶，總有喝過冬瓜湯了吧？）、可以吃（炆冬瓜和三色蛋煮冬瓜等，是盛夏佳餚必選），還可以玩……「東門東家，南門董家。 東董兩家，同種冬瓜。 有人說東門東家的冬瓜大過南門董家的冬瓜。誰知南門董家的冬瓜大過東門東家的大冬瓜。」……小時候應該曾經玩過這個「繞口令」吧？由於「東家」，「董家」和「冬瓜」的發音類似，唸起來有點拗口，容易說錯，常常音走歪得，令同學們笑個不停。

 

　　不過，一碰到社會習俗忌諱的時候，就不能隨便拿來玩的了。冬瓜，無論煮湯還是炒菜，最好還是不要跟豆腐放在一起。俗語說「有甚麼『冬瓜豆腐』就不好了！」這裏的「冬瓜豆腐」，絕對不是食材，是比喻人的三長兩短，即有遭遇不測，因意外或事故造成的死亡的意思。假如因為消暑，想用豆腐配冬瓜熬煮菜色的話，還是先想一想好了。

 

冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯（4人份）

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

預備時間：20分鐘

 

煮食時間：1小時 

 

材料：

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

冬瓜 1塊（約300克）／馬蹄（茡薺）5顆／甘筍 1個／連殼栗子 15顆／乾冬菇 8顆／乾蓮子 2湯匙／乾百合 2湯匙／南北杏 1湯匙／果皮 1片

 

調味：

 

鹽 1茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／水果刀／蔬菜刨刀／湯匙／茶匙／大沙律（拉）碗／湯碗／煮鍋／木舀

 

步驟：

 

　　1. 放乾冬菇、乾蓮子、乾百合、南北杏和果皮於大沙律（拉）碗中，用熱水沖泡5分鐘（如圖）後，徹底沖洗。

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

　　2. 取出冬菇，切去其蒂那比較硬和黑的末端，連蒂一併切成粒粒（切丁，如圖）。

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

　　3. 洗淨連殼栗子後，放大沙律碗中，用熱水沖泡（如圖）。撿出連殼栗子（小心燙手喔！），用水果刀將殼和皮剝掉（如圖）。

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

　　4. 沖洗馬蹄（茡薺），用水果刀將皮削掉，再切成片。

 

　　5. 刨走甘筍的皮，切去頭尾，清洗乾淨，切成粒粒（切丁，如圖）。

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

　　6. 洗乾淨冬瓜，切去皮，再挖走籽（如圖）。然後，切成粒粒（切丁，如圖）。

 

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

冬瓜，夏天消暑菜單不可或缺！今期素湯水：冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯

 

　　7. 沖洗乾淨果皮後，放入已經盛了4.5湯碗清水的煮鍋中，蓋上鍋蓋，以中火煮沸。

 

　　8. 放入之前預備好的步驟2-6，以及之前已經洗乾淨的蓮子、百合和南北杏，蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

 

筆記： 

 

1. 冬瓜有豐富的維生素C、B，能加強免疫力的營養。

2. 馬蹄（荸薺）富含維生素A、B1、B2、C，礦物質鈣、磷、鐵，和蛋白質等，有抗菌、利腸通便和生津止渴之效。

3. 甘筍含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

5. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。

7. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#食譜#素食譜#冬瓜#湯水#冬瓜馬蹄甘筍栗子冬菇湯#馬蹄#栗子#冬菇#蓮子#百合#南杏#北杏#營養
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