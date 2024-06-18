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藥物回收 ︳ 萬寧、屈臣氏推藥餘回收計劃！首次參與即賺屈臣氏易賞錢積分！邊2類藥不可回收？即睇回收點名單
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藥物回收 ︳ 萬寧、屈臣氏推藥餘回收計劃！首次參與即賺屈臣氏易賞錢積分！邊2類藥不可回收？即睇回收點名單

健康大晒
健康大晒
TEXT:Kennis Wong

　　執屋時經常看到家中存放過量多餘藥物，有些已過期，有些不再適合自己服用，但原來藥物不能隨意丟到垃圾桶或直接沖到馬桶，不然或會對環境造成傷害！萬寧及屈臣氏分別推出藥餘回收計劃，屈臣氏會員更可藉著參與活動賺易賞錢積分！即睇萬寧及屈臣氏的回收計劃詳情！

 

藥物回收2024 ︳ 屈臣氏近60間藥房設回收箱！會員首次參與可賺易賞錢100積分！

 

　　即日起至6月30日，屈臣氏進行藥餘回收計劃。只要在指定屈臣氏門市，並於藥劑師當值時間內，就可以把回收藥餘放置回收箱。假如回收藥餘數量較多，請先透過「Watsons隨時 Chat」與當值藥劑師溝通。

 

藥物回收 ︳ 萬寧、屈臣氏推藥餘回收計劃！首次參與即賺屈臣氏易賞錢積分！邊2類藥不可回收？即睇回收點名單

（圖片來源：萬寧）

 

　　今次計劃只回收藥丸（包括藥用鋁箔包裝、過期藥物及裝藥膠袋），並不包括藥水（任何液體類）及危險藥物，如嗎啡、興奮劑、催眠劑、安神劑及鎮靜劑等。屈臣氏會員首次參與藥餘回收，更可享易賞錢100積分，每50獎賞積分當作$1現金付款！快點看看自己的家中有甚麼多餘藥物，盡快拿到附近的指定回收點進行回收！

 

屈臣氏藥餘回收計劃分店名單請按此

 

藥物回收2024 ︳ 萬寧回收藥物計劃服務至7月4日！

 

　　假如6月錯過了屈臣氏藥餘回收計劃，又或者附近未有相關門市，可以看看萬寧藥物回收點是否方便你！萬寧即日起至7月4日同樣有近60間分店可回收藥餘，大家只要在萬寧藥劑師當值期間，把剩餘或過期藥物（只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水）投進「藥物回收箱」，萬寧就會把收集到的藥物送到領有相關牌照的機構妥善銷毀。假如有任何疑問，更可到萬寧任何一間藥房分店或透過WhatsApp向當值藥劑師查詢。

 

藥物回收 ︳ 萬寧、屈臣氏推藥餘回收計劃！首次參與即賺屈臣氏易賞錢積分！邊2類藥不可回收？即睇回收點名單

（圖片來源：萬寧）

 

「回收藥物計劃」指定萬寧分店名單請按此

 

Tags:#著數優惠#萬寧#屈臣氏#藥餘回收計劃#回收藥物計劃#藥丸#回收
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