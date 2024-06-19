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鯁喉急救｜20歲女餐廳進食鯾喉昏迷送院！消防處教「謙烈治急救法」助吐出阻塞物！食安中心：6類易鯁喉要提防！
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鯁喉急救 ｜ 20歲女餐廳進食鯾喉昏迷送院！消防處教「謙烈治急救法」助吐出阻塞物！食安中心：6類易鯁喉要提防！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　尖沙咀今日（18日）上午10時許發生一宗鯁喉意外。警方接報稱，尖沙咀樂道21A一間餐廳，一名20多歲女子在進食時懷疑鯁喉，陷入昏迷，需送院搶救。

 

　　救護人員趕到現場後，將女事主急送至伊利沙伯醫院搶救，期間救護員用心外壓機為事主急救。警方需調查事件，圍封茶餐廳事發範圍，向食客查問事故原因。

 

　　現場消息稱，女事主疑為内地遊客，身材略胖，事發時正與友人於餐廳進食，點了豬扒包、生牛肉河、叉燒飯，搭配兩杯凍飲。在進食期間，女事主跟友人傾偈時懷疑鯁喉，期間友人拍了拍事主背脊，餐廳職員見狀擔心有人鯁喉，報警求助。

 

「謙烈治急救法」救治鯁喉者

 

　　香港消防處早前拍攝影片，由「任何仁」示範如何利用「謙烈治急救法」協助鯁喉人士，但如果此法無效，應及早報警求助。片中「任何人」示範「謙烈治急救法」，先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，拳頭放準肚臍上方和胸骨下方的位置，用雙手用力向內，向上地抽向他的上腹，重複以上動作，直至患者吐出阻窒物：

 

　　1. 站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部。

 

　　2. 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳。

 

　　3. 將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。

 

　　4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。

 

　　5. 重複以上動作，直至患者吐出異物為止。

 

6類鯁喉高危食物

 

　　本港食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，不論是成年人或是小童，進食時需多加注意：

 

濕滑食物

 

蒟蒻

香腸

珍珠奶茶的丸子

 

球體食物

 

提子

車厘茄

魚蛋

 

過長難咬斷食物

 

腐竹

 

黏性食物

 

塗上花生醬的麵包

湯圓

年糕

軟糖

 

韌性難咀嚼食物

 

多筋肉類

 

堅硬食物

 

花生

果仁

硬糖

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#健康#鯾喉#謙烈治急救法#遊客#急救#蒟蒻#香腸#珍珠奶茶丸子#提子#車厘茄#魚蛋
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