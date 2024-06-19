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男教師腎病惡化成末期腎衰竭！醫生︰鎮痛貼比止痛藥傷腎！1情況恐是腎病先兆！即睇10大傷腎惡習
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醫生解說

男教師腎病惡化成末期腎衰竭！醫生︰鎮痛貼比止痛藥傷腎！1情況恐是腎病先兆！即睇10大傷腎惡習

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人出現肌肉疼痛都會貼鎮痛貼，但台灣有一名男子因腳痛而貼鎮痛貼止痛，結果竟演變為末期腎衰竭。醫生解釋，使用鎮痛貼正是他腎病惡化的原因，並指現1情況可能是患上腎病的先兆。

 

　　台灣腎臟科醫生江守山在節目《小宇宙大爆發》中分享，有一名男子本身患有第2期腎衰竭，作為教師的他亦非常聽從醫生吩咐，沒有亂吃止痛藥或聽信偏方。惟有一次覆診時，卻發現竟已演變至末期腎衰竭。

 

　　在醫生追問後，才得知該名男患者患有坐骨神經痛，由於醫生囑咐不能吃止痛藥、打止痛針，於是他將鎮痛貼貼滿右邊大腿及小腿來止痛。江醫生表示，男患者所使用鎮痛貼的數量，實際上已經超過他腎臟的負荷，也正是導致他腎病惡化的原因。

 

肌肉鎮痛貼恐傷害腎臟

 

　　江守山醫生曾在其Facebook個人專頁發文解釋，很多人認為，鎮痛貼到局部的劑量比較高，全身劑量較低，應該是相比止痛藥較安全的選項。

 

　　不過，口服止痛藥進入人體後，會先被腸胃吸收，然後再通過肝臟進行快速代謝，降低藥物濃度跟毒性，最後才到達腎臟。而鎮痛貼的成分則會直接進入血液，不經過肝臟代謝，直接對腎臟造成傷害。

 

出現夜尿可能是腎病徵兆

 

　　江守山醫生表示，一般人認為患上腎病會出現貧血、疲倦等症狀，但這些已經是末期腎衰竭的症狀。他提醒，若出現早期的腎臟障礙，即夜尿症，則可能是患腎病的先兆。

 

　　他又指，夜尿的定義是入睡後因尿意而起床的次數達2次以上。因為睡眠時大腦的腦下垂體後葉會分泌抗利尿激素，當腎臟接收後就會濃縮尿液。如果出現夜尿，就代表腎臟濃縮尿液的功能減弱或喪失，反映腎臟健康出現問題。

 

　　他指出，腎臟有自癒功能，如果受到輕微傷害也能自行復原。但如果連續多於7日出現夜尿情況，就代表腎功能一直未恢復，應盡快求醫。

 

10大傷腎惡習

 

　　台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少

 

　　身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

 

第2名：高油鹽糖飲食

 

　　有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

 

第3名：吸煙和空氣污染

 

　　這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

 

第4名：高壓和捱夜

 

　　壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想紓壓。

 

第5名：濫用抗生素和成藥

 

　　現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

 

第6名：飲料零嘴加工食品

 

　　台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

 

第7名：憋尿

 

　　醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

 

第8名：久坐不動

 

　　有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡介造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站著工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

 

第9名：錯誤的進補與保健品

 

　　洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

 

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器

 

　　使用品質不佳的微波場合和鮮豔顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

 

轉載自晴報

 

Tags:#腎衰竭#痛症#網絡熱話#健康#鎮痛貼#腎病#夜尿#腎或泌尿科#傷腎#止痛
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